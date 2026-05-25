Conmoción en San Juan: murió un niño de ocho años y la Justicia investiga qué ocurrió en sus últimas horas

Resumen para apurados
- La Justicia de San Juan investiga la reciente muerte de Matías Silva, un niño de 8 años, en Jáchal, para determinar las causas del deceso ante la conmoción social.
- El fiscal Sohar Aballay lidera las pericias y toma de testimonios bajo un fuerte hermetismo, mientras la comunidad y bomberos de Jáchal acompañan a la familia.
- La reconstrucción de las últimas horas del niño y las pericias forenses serán claves para definir la causa penal, en un caso que mantiene en vilo a toda la provincia.
La muerte de Matías Benjamín Silva, un niño de ocho años, conmocionó a la provincia de San Juan y dio inicio a una investigación judicial para intentar determinar qué ocurrió en sus últimas horas de vida.
Apenas se conoció la noticia, móviles policiales y personal de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Norte comenzaron a desplegarse para trabajar en el caso. Sin embargo, el hermetismo domina la causa y, por ahora, hay más dudas que certezas.
Las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis mientras avanzan las pericias y la toma de testimonios para esclarecer cómo fueron las últimas horas del niño.
El fiscal Sohar Aballay, a cargo de la investigación, explicó al medio Tiempo de San Juan que el equipo se encuentra “tratando de esclarecer cada una de las circunstancias que han rodeado el hecho”.
“Estamos realizando las primeras medidas con respecto al caso”, señaló el funcionario judicial, quien además remarcó la importancia de reunir todos los elementos antes de emitir cualquier opinión sobre la mecánica de la muerte o una posible judicialización.
La investigación busca reconstruir con precisión qué sucedió en las horas previas al fallecimiento de Matías. “Eso se está tratando de establecer para poder tener nosotros bien claro cómo ha sido y cómo se han dado cada uno de los hechos”, detalló Aballay.
La noticia provocó una profunda conmoción en Jáchal, localidad donde vivía la víctima. Durante las últimas horas, familiares, amigos y vecinos acompañaron a la familia Silva para darle el último adiós al pequeño.
Las redes sociales también se llenaron de mensajes de apoyo y condolencias. Los Bomberos Voluntarios de Pocito publicaron un comunicado en Facebook dirigido al padre del niño.
“Expresamos nuestras más sinceras condolencias al cabo Jorge Silva, integrante de Bomberos Voluntarios de Jachal, por la irreparable pérdida de su hijo”, expresaron.
“Hoy no hay palabras que alivien tanto dolor, pero queremos que sepas que no estás solo. Te acompañamos con nuestro corazón”, concluyeron.