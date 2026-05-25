Ni matcha latte ni café: la bebida sudamericana que se convirtió en símbolo de status global

De la ronda íntima al estrellato global

El viaje del mate no se detiene en los sets de Hollywood. De la mano de figuras nacionales como Lionel Messi, que lo lleva como una extensión de su propio cuerpo, el piloto Franco Colapinto o internacionales como el futbolista francés Antoine Griezmann, la infusión se convirtió en una postal cotidiana en los vestuarios europeos y las giras mundiales. Incluso el cantante de Metallica, James Hetfield, lo adoptó como un ritual indispensable antes de salir a los escenarios por sus propiedades estimulantes y antioxidantes. Lo que para los sudamericanos sería un código de encuentro y comunidad, para el resto del mundo se transformó en un objeto de deseo que despierta una curiosidad inmediata.