El paraíso termal escondido entre montañas que sorprende por sus aguas curativas

Resumen para apurados
- Mendoza ofrece las Termas de Cajón Grande en Malargüe, un complejo de aguas termales curativas al pie del Cerro Campanario que atrae a turistas por sus propiedades medicinales.
- Ubicado a 135 km de Malargüe, el predio cuenta con más de 80 años de historia y posee cinco piletas de aguas ferrosas y barros terapéuticos que alivian diversas dolencias.
- Este destino consolida a Mendoza como referente de turismo de bienestar y naturaleza, impulsando la actividad económica y el tránsito controlado por el Paso Pehuenche.
El río contornea los piletones que desde el interior de la tierra impulsan el agua restauradora. El sol se posa sobre las cabezas sin ninguna interrupción. El telón de fondo son los valles de altura, con las laderas de verde brillante que caracterizan al Cerro Campanario, famoso por ofrecer una de las vistas panorámicas más impactantes del mundo. En las termas de Cajón Grande, un oasis de relajación se configura entre montañas, depresiones y un paisaje prístino.
Este refugio termal se esconde entre los valles de Malargüe, justo en la pintoresca frontera entre Argentina y Chile. A lo largo de la Ruta Nacional 145, y a unos 135 kilómetros de la ciudad de Malargüe, se emplaza un paraíso que combina aguas curativas y la majestuosidad de la cordillera. En el corazón de la naturaleza, las piletas constituidas por las disecciones del agua subterránea ofrecen una experiencia revitalizante junto a la serenidad de los macizos circundantes. Con más de 80 años de historia, este rincón mendocino es un secreto a voces para los amantes del bienestar.
Un paraíso de bienestar al pie del Cerro Campanrio
A los pies del imponente Cerro Campanario, el complejo recibe a los viajeros con cinco piletas a cielo abierto de aguas termales ferrosas. Estas piletas, cuyas temperaturas oscilan entre los 25°C y los 47°C, no solo disuelven las tensiones, la fatiga y el estrés, sino que resultan aliadas médicas excepcionales: son ideales para mejorar la circulación sanguínea y tratar afecciones reumáticas crónicas, bronquitis, artritis y diabetes. Además, el lugar es famoso por sus barros terapéuticos, un tratamiento de bienestar 100% natural que alivia afecciones de la piel como la psoriasis, urticaria y dermatitis seborreica.
Para quienes planean la visita, este valle de altura dispone de un camping con proveeduría y servicios sanitarios, ideal para complementar una jornada repleta de actividades como caminatas, cabalgatas, trekking y safaris fotográficos.
Cómo llegar a las Termas de Cajón Grande
Para llegar a este rincón a 2078 msnm desde la ciudad de Malargüe se debe tomar la Ruta Nacional 40 hacia el sur, luego la Ruta Internacional 145 pasando por Bardas Blancas y Las Loicas. El último tramo es un camino de ripio, por lo que se recomienda vehículo alto o 4x4.
El camino puede ser complicado si llueve o hay nieve, por lo que es importante consultar el estado del mismo antes de viajar. También es importante llevar los DNI de todos los pasajeros y la tarjeta verde del vehículo al pasar por la Aduana Argentina, ya que se encuentra cerca del Paso Internacional Pehuenche.
Al emprender la travesía —que suele durar unas 10 horas si se contrata una excursión con transporte y guía— es indispensable llevar ropa de baño, toallón y abonar la entrada en el lugar. Finalmente, al tratarse de una zona limítrofe, un dato clave para el viajero es tener en cuenta los horarios de la Aduana, que opera de 9 a 18 horas tanto para el ingreso como para el regreso.