El paraíso termal escondido entre montañas que sorprende por sus aguas curativas

Este refugio termal se esconde entre los valles de Malargüe, justo en la pintoresca frontera entre Argentina y Chile. A lo largo de la Ruta Nacional 145, y a unos 135 kilómetros de la ciudad de Malargüe, se emplaza un paraíso que combina aguas curativas y la majestuosidad de la cordillera. En el corazón de la naturaleza, las piletas constituidas por las disecciones del agua subterránea ofrecen una experiencia revitalizante junto a la serenidad de los macizos circundantes. Con más de 80 años de historia, este rincón mendocino es un secreto a voces para los amantes del bienestar.