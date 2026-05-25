La respuesta de Zielinski al ser consultado por el título de Belgrano y el descenso de River en 2011

Ricardo Zielinski volvió a quedar en el centro de la escena tras la histórica consagración de Belgrano en el Torneo Apertura. Luego de la victoria 3-2 ante River en el estadio Mario Alberto Kempes, el entrenador fue consultado en conferencia de prensa sobre la inevitable comparación entre este título y la recordada Promoción de 2011 que terminó con el descenso del conjunto millonario.