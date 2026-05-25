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La respuesta de Zielinski al ser consultado por el título de Belgrano y el descenso de River en 2011

El entrenador del "Pirata" evitó poner al mismo nivel la consagración en el Torneo Apertura y la histórica Promoción que mandó a River al descenso.

La respuesta de Zielinski al ser consultado por el título de Belgrano y el descenso de River en 2011
Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • El DT Ricardo Zielinski diferenció la consagración de Belgrano en el Apertura tras vencer 3-2 a River en Córdoba, del histórico descenso del club millonario en 2011.
  • En conferencia, el DT evitó polémicas al señalar que son logros diferentes: uno fue por la permanencia y este por el campeonato, el primero en la máxima categoría de Belgrano.
  • Este título representa la primera coronación de Belgrano en Primera División y el primer campeonato para Zielinski, consolidando un hito histórico para el fútbol cordobés.
Resumen generado con IA

Ricardo Zielinski volvió a quedar en el centro de la escena tras la histórica consagración de Belgrano en el Torneo Apertura. Luego de la victoria 3-2 ante River en el estadio Mario Alberto Kempes, el entrenador fue consultado en conferencia de prensa sobre la inevitable comparación entre este título y la recordada Promoción de 2011 que terminó con el descenso del conjunto millonario.

Lejos de alimentar la polémica, el DT del "Pirata" eligió marcar diferencias entre ambos momentos históricos para el club cordobés. “Son logros diferentes con gente diferente. Uno era una pelea por jugar en primera y el otro por salir campeón”, explicó Zielinski apenas terminó la final que le dio a Belgrano el primer campeonato de Primera División de toda su historia.

La postura de Ricardo Zielinski tras la histórica consagración

El “Ruso”, que además consiguió el primer título de su carrera como entrenador, destacó el valor de haber derrotado a un rival de semejante jerarquía en una final. “Hay que disfrutarlo y valorar al rival porque lograr un campeonato ante un equipo tan importante es meritorio”, sostuvo durante la conferencia de prensa posterior al partido.

Además, el entrenador analizó el desarrollo del encuentro y remarcó la paridad que existió durante gran parte de la definición. “Ha sido un partido muy parejo y muy competitivo. Estaba difícil y se nos dio a nosotros”, resumió Zielinski después de una tarde inolvidable para los hinchas celestes en Córdoba.

Belgrano ya había conseguido títulos importantes como la B Nacional 2022 y el Torneo Regional 1986, pero nunca había podido coronarse en la máxima categoría del fútbol argentino. Por eso, la victoria ante River quedó automáticamente grabada entre las páginas más importantes de la historia del club.

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