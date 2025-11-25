Del grano al vaso, cómo se fabrica “birra” en Tucumán

En Tucumán conocer qué se toma al levantar un vaso de cerveza frío, cómo se produce y por qué cada estilo sabe distinto es posible. Un ejemplo de ello es Walnuss, una cervecería que nació hace diez años y hoy funciona como fábrica, taproom y espacio de formación. Desde ese laboratorio cervecero en un barrio de la Capital, sus creadores explican paso a paso cómo se hace una cerveza artesanal y qué detalles definen el sabor final.