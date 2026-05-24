Qué dijo Yllana luego de la derrota de San Martín contra Atlanta en La Ciudadela

Yllana también destacó las virtudes de Atlanta y aseguró que el duelo se definió en un tramo puntual en el que su equipo perdió el control del juego. “Es un muy buen equipo. Sabíamos de sus fortalezas y que manejan mucho la pelota. En esos 15 minutos en los que perdimos la posesión les dimos la ventaja para que nos convirtieran el gol”, analizó.