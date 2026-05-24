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Qué dijo Yllana luego de la derrota de San Martín contra Atlanta en La Ciudadela

El "Santo" sumó su segunda caída de manera consecutiva y se aleja de los primeros lugares de la zona B de la Primera Nacional.

AUTOCRÍTICA. Yllana admitió que San Martín jugó mal y que Atlanta lo superó en gran parte del complemento.
AUTOCRÍTICA. Yllana admitió que San Martín jugó mal y que Atlanta lo superó en gran parte del complemento. LA GACETA / Osvaldo Ripoll
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El DT Andrés Yllana hizo una fuerte autocrítica tras la derrota de San Martín ante Atlanta en La Ciudadela, un resultado que aleja al equipo de la cima de la Primera Nacional.
  • El entrenador admitió que perdieron la posesión y sufrieron de ansiedad tras recibir el gol, sumando así su segunda caída consecutiva y mostrando preocupación por el arbitraje.
  • Esta segunda derrota seguida obliga a San Martín a corregir errores urgentes para no perder terreno en la Zona B y recuperar el nivel de juego en las próximas fechas.
Resumen generado con IA

La derrota de San Martín frente a Atlanta dejó preocupación en La Ciudadela y también una autocrítica marcada por parte de Andrés Yllana. El entrenador del “Santo” reconoció que el equipo no logró sostener el funcionamiento esperado y señaló que la falta de tranquilidad terminó siendo determinante después del gol rival.

“No jugamos bien y perdimos mucho la pelota, y después que nos hacen la diferencia no tuvimos la tranquilidad. Hay que mejorar”, dijo el DT en conferencia de prensa.

Yllana también destacó las virtudes de Atlanta y aseguró que el duelo se definió en un tramo puntual en el que su equipo perdió el control del juego. “Es un muy buen equipo. Sabíamos de sus fortalezas y que manejan mucho la pelota. En esos 15 minutos en los que perdimos la posesión les dimos la ventaja para que nos convirtieran el gol”, analizó.

Más allá del resultado, consideró que el equipo había mostrado aspectos positivos durante gran parte del primer tiempo. Sin embargo, remarcó que tras quedar en desventaja San Martín entró en un terreno de ansiedad que terminó perjudicándolo. “Fue un buen primer tiempo. En el segundo tiempo, cuando nos hicieron el gol, estuvimos muy acelerados”, sostuvo.

El “Santo” intentó reaccionar empujando más desde la actitud que desde el juego asociado, algo que el propio entrenador reconoció puertas adentro. “Tuvimos situaciones más por el empuje que por el juego”, explicó, dejando en claro que el equipo nunca terminó de encontrar claridad futbolística en el tramo decisivo del encuentro.

Otro de los puntos que tocó el DT fue el arbitraje. Aunque evitó profundizar demasiado, deslizó cierta molestia por algunas decisiones que considera desfavorables para San Martín en las últimas fechas. “Los árbitros… difícil. Venimos teniendo mala suerte, pero no es excusa”, concluyó.

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