Murga arrasó en Tapia: ganó en pato, conquistó el polo y fue la gran figura de la Equestrian Week

El frío y las nubes de Tapia no impidieron que el club de campo Las Cortaderas viviera una verdadera fiesta ecuestre. Entre el vapor que despedían los caballos tras cada galope, el ruido de los cascos sobre el pasto y los gritos desde los costados, la quinta edición de la Equestrian Week cerró su última jornada con la intensidad de siempre. En medio de ese escenario, Ignacio Murga se convirtió en la gran figura: campeón en pato con el equipo Dr. Eduardo Palazzo, campeón en polo 5-8 goles con Sanatorio del Norte y MVP del torneo de pato. Un fin de semana redondo que, según él mismo reconoció, tuvo mucho de sus caballos y algo de fortuna.