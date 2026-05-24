VIDEO: Doblete histórico: mirá los goles de "Uvita" Fernández para que Belgrano sea campeón del Apertura

En una final histórica para Belgrano y para el fútbol argentino, Nicolás "Uvita" Fernández se erigió como el gran héroe de la final del Apertura frente a River.
A los 39 minutos del segundo tiempo, pateó con seguridad el penal para poner el empate.
GOL DE UVITA PARA EL 2-2 DE BELGRANO A RIVER.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026
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Y tres minutos más tarde, apareció detrás de todos en el área y puso el 3-2 definitivo.
¡¡LOCURA TOTAL: DOBLETE DE UVITA Y 3-2 DE BELGRANO A RIVER!!— SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026
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Luego de aguantar los ocho minutos de descuento, el "Pirata" festejó el primer título de su historia a nivel AFA.
Además, se convirtió en el primer club indirectamente afiliado en ganar un torneo de Liga.