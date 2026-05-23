Qué significa que una persona tarde en contestar mensajes, según la psicología

En los tiempos que corren y donde todo está al alcance, es fácil preguntarse por qué el destinatario no contesta al instante un mensaje. Puede que esté ocupado en el momento, pero redactar una respuesta toma poco más de cinco segundos. La cuestión moderna quizás no se mida por un factor técnico o de rutina sino más bien de capacidad emocional y mental y algunas personas pueden verse más comprometidas en este último aspecto, de acuerdo con la psicología.