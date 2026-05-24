Propuestas en el interior: encuentros tradicionalistas en Aguilares y en San Pablo

Por aparte, desde las 19 se realizará la XXX Fiesta Provincial de la Gesta de Mayo en el Club San Pablo de la comuna de San Pablo y Villa Nougués, con entrada libre y gratuita y la presencia destacada del violinero santiagueño Néstor Garnica. De la agenda participarán además Azul Gallía (foto), Sofía Salomón, Quebradeños, Nahuel Heredia Paz, Pedro Acosta, Cynthia Díaz y Ralos Dúo, y la danza tradicionalista a cargo de la academia La Fortinera. Mañana, desde las 14, se realizará un desfile cívico que comenzará en avenida San Martín y Pablo Apóstol.