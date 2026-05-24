Propuestas en el interior: encuentros tradicionalistas en Aguilares y en San Pablo

En el club Aguará Guazú de Aguilares (Perilli y Gorriti) desde el mediodía habrá una peña folclórica organizada por el Resto Camilo con música, ballets folclóricos, comidas regionales y Dj, que contará con los shows en vivo de Franco Barrionuevo, Las 4 Cuerdas, Salamanqueros, Signos, El Rejunte y Pura Cepa, complementados por el humor de Capuchón González. La fiesta continuará hasta el atardecer.
Por aparte, desde las 19 se realizará la XXX Fiesta Provincial de la Gesta de Mayo en el Club San Pablo de la comuna de San Pablo y Villa Nougués, con entrada libre y gratuita y la presencia destacada del violinero santiagueño Néstor Garnica. De la agenda participarán además Azul Gallía (foto), Sofía Salomón, Quebradeños, Nahuel Heredia Paz, Pedro Acosta, Cynthia Díaz y Ralos Dúo, y la danza tradicionalista a cargo de la academia La Fortinera. Mañana, desde las 14, se realizará un desfile cívico que comenzará en avenida San Martín y Pablo Apóstol.