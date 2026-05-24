La verdadera vigenciade Mariano Moreno

Mariano Moreno representaba mucho más que una facción dentro de la Primera Junta. Tenía la ambición de construir un Estado moderno con instituciones económicas relativamente abiertas e inclusivas. Su objetivo era la creación de una economía productiva y eficiente, así como el establecimiento del Estado de Derecho para limitar los privilegios corporativos y el poder de los grupos comerciales concentrados. Su temprana desaparición dejó inconcluso ese proyecto y fortaleció a sectores privilegiados que concebían al Estado como instrumento de poder individual en lugar de una expresión del bien común.