Ecos de la Revolución de mayo en Tucumán

La apacible población de San Miguel de Tucumán, esa tarde del 11 de junio de 1810, aglomerada en la plaza principal, no salía de su asombro ante las noticias terribles, llegadas a revienta caballo, de que el virrey, don Baltasar Hidalgo de Cisneros, había dejado el mando como Virrey constituyéndose como Presidente de una Junta de Gobierno, siendo reemplazado antes de las 24 horas por otra Junta que presidía Cornelio Saavedra. En realidad, Cisneros ante el posible arribo al Río de la Plata de naves de guerra francesas, buscaba establecer distancia entre él y el Rey de España, por entonces prisionero de Napoleón, en un castillo italiano, disfrutando de todo el lujo y el boato posible.