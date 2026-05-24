Libertad Demitrópulos: la narrativa de la derrota

En sus novelas siguientes, Demitrópulos gira hacia la novela política y el relato documental. Entre todas se destaca Un piano en bahía desolación (1994) donde recorre las vidas de una inmigrante inglesa y un lobero, Gin Whisky. Nancy llega a Punta Arenas para casarse y descubre que ha sido vendida. Gin Whisky, el lobero que la encuentra tocando el piano en un bar escucha su historia. En la segunda parte, la narración enfoca la colonización del sur y el exterminio indígena. Narra los preparativos para el “Abrazo del Estrecho” donde se encuentran los presidentes de Argentina y Chile, Roca y Errázuriz, en Punta Arenas el 15 de febrero de 1899. Gin Whisky rechaza la propuesta de ser contrabandista y parte en busca de Isidoro hacia Bahía Desolación en busca de Isidoro, llevando el piano de Nancy. En el reencuentro Isidoro lo rechaza; siente que el piano es una caja de recuerdos vanos y el diario, un depósito de letras, instrumento de la colonización. La destrucción del piano y el libro son su última forma de resistencia.