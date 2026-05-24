Un viaje al presente desde el pasado

Aldous Huxley tuvo una ceguera temporal a la juventud y eso afectó su vista pero no su visión del mundo y menos su curiosa habilidad anticipatoria; perteneció a una familia aristocrática que lo vinculó con la ciencia y las letras. Multifacético, escribió crítica literaria, reseñas musicales y artísticas, cultivó la divulgación científica, anotó ideas sobre el rol de la religión en el siglo XX y pensó en problemas filosóficos que se conectaban con concepciones místicas. Elogió el uso de narcóticos y también detectó sus peligros. Escribió una de las fábulas más impactantes del siglo XX, Un mundo feliz, en la que unos científicos degradados mantienen la estructura jerárquica de la sociedad a partir de la reproducción bioquímica de seres idénticos, acaso como meros robots de carne y hueso. La vida está enteramente regulada, los individuos tienen prohibido la soledad y la melancolía, solo cumplen con su trabajo, ingieren una droga que los lleva a “la eternidad lunar”, copulan y disfrutan del sensorama (un cine sensorial mecanizado). En la civilización totalitaria las jerarquías son de hierro, los ciudadanos son adictos al soma y gracias a esta droga se sienten protegidos: creen que su sociedad es feliz debido al bienestar económico y a los placeres falsificados.