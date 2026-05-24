Poema y Diálogo

El sintagma La Tiza, que abre y cierra el poemario, adquiere una especial connotación que disemina sentido: Con la tiza entre los dedos él dibuja líneas/que pueden ser paisajes o la nieve que cae. Así comienza el poema que le abre paso a la incertidumbre del hombre que dibuja y que interpela al yo poético en un somos que nos participa:… somos este hombre que en la oscuridad deambula/trazando líneas de tiza blanca despacio paso a paso. La Tiza que ha trazado la duda de Descartes en su pizarrón de geómetra, fuera de su tierra (en Alemania, en Suecia, en invierno), es la Tiza del sastre que marca dobladillos con precisión de artesano y la Tiza que destella en los interrogantes del yo ante la desolación: Qué hacer entonces/si solamente un algo somos/ que camina y tambalea en la oscuridad// preguntaba// […]//.