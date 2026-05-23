Concejo Deliberante: el PJ respaldó a Rossana Chahla por la denuncia contra funcionarios municipales

La bancada Peronismo de la Capital, presidida por Ernesto Nagle, reaccionó a la demanda impulsada por la concejala Ana González (Partido por la Justicia Social) asegurando que el alfarismo busca “posicionarse mediáticamente” con “acusaciones falsas y maliciosas”, en contraste con “otros concejales que constantemente buscan cómo gestionar para los vecinos de nuestra ciudad, sin importar el bloque al que pertenezcan”.