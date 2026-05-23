A horas del duelo con Atlanta, San Martín hizo un anuncio inesperado y oficializó a un nuevo refuerzo

En la imagen difundida por el club, el futbolista aparece posando en la oficina principal de La Ciudadela junto al presidente Oscar Mirkin y al secretario general Ernesto Baaclini, quienes encabezaron las gestiones para concretar la incorporación del mediocampista. El posteo fue acompañado por el mensaje: “Nuevo refuerzo. La incorporación se da a raíz del cupo otorgado por la lesión de Kevin López”.