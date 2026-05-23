A horas del duelo con Atlanta, San Martín hizo un anuncio inesperado y oficializó a un nuevo refuerzo

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán oficializó este sábado la incorporación del volante Milton Ríos, proveniente de Huracán, para reemplazar al lesionado Kevin López en la Primera Nacional.
- El mediocampista de 22 años llega a préstamo por 18 meses tras varios días de negociaciones de la dirigencia, buscando reforzar una zona debilitada tras la baja de López.
- La incorporación de Ríos aporta dinámica y versatilidad táctica al esquema de Andrés Yllana, clave para afrontar la exigente segunda mitad del campeonato de ascenso.
San Martín presentó oficialmente a Milton Ríos como nuevo refuerzo y la noticia se dio a conocer en la previa del duelo frente a Atlanta. Luego de varios días de negociaciones, la dirigencia logró cerrar la llegada del mediocampista proveniente de Huracán para reforzar una zona del campo que había quedado debilitada tras la lesión de Kevin López.
El volante, de 22 años, arribó desde el “Globo” a préstamo y firmará vínculo por 18 meses. En La Ciudadela consideran que puede aportar dinámica, recuperación y juego interno, además de darle nuevas variantes al cuerpo técnico para afrontar la segunda parte del campeonato.
Ríos puede desempeñarse tanto como volante central como interno, una característica que sedujo a Andrés Yllana y a su grupo de trabajo. En San Martín valoran especialmente su despliegue físico, su capacidad para presionar y su facilidad para adaptarse a distintos esquemas tácticos.
Post Instagram
En la imagen difundida por el club, el futbolista aparece posando en la oficina principal de La Ciudadela junto al presidente Oscar Mirkin y al secretario general Ernesto Baaclini, quienes encabezaron las gestiones para concretar la incorporación del mediocampista. El posteo fue acompañado por el mensaje: “Nuevo refuerzo. La incorporación se da a raíz del cupo otorgado por la lesión de Kevin López”.
Se hizo oficial
Finalmente, San Martín confirmó este sábado la llegada de Ríos a través de sus redes sociales oficiales, en una publicación que rápidamente generó repercusión entre los hinchas “santos”.