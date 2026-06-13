Nunca tires del cable para desconectarlo: el mal hábito que destruye la unión con el conector

Resumen para apurados
- Tirar del cable para desenchufar dispositivos daña la unión con el conector debido a la tensión acumulada, advierten expertos en ingeniería de materiales.
- El daño ocurre a nivel microscópico al doblar el metal más allá de su límite elástico, rompiendo los hilos internos de forma gradual hasta inutilizar el aparato.
- Modificar estos hábitos y usar protectores o cables de nylon trenzado prolongará la vida útil de los dispositivos, evitando gastos innecesarios a futuro.
Los cables son probablemente el componente tecnológico menos llamativo de la era de la hiperconectividad. Su función es práctica. Y si funcionan, se pueden ignorar, pero aunque haya una licencia para no depositar energía en el cuidado de ellos, van a fallar si se los deja de lado de una manera equivocada.
¿Qué sería? Conocerlos a fondo aunque suene extraño hay que tratarlos como se merecen y corresponde. La principal causa de que los cables de los cargadores, secadores y auriculares se rompan seguido es la tensión y el estrangulamiento en sus puntos de unión.
Cuando un cable se rompe, casi siempre es porque falla en la unión con el conector. El problema radica en el maltrato de esa zona de cualquier dispositivo. “A nivel microscópico, doblar un objeto más allá de su límite elástico provoca que los enlaces entre los átomos se rompan y se reformen al cambiar de posición", explica Robert Hyers, jefe del departamento de ingeniería mecánica y de materiales del Instituto Politécnico de Worcester en Estados Unidos.
El cable está lleno de pequeños hilos metálicos recubiertos de material aislante. En el extremo, se enrosca un conector con un enchufe. El conector actúa como un ancla, y toda la flexión se produce justo en el extremo del cable, en la unión.
La extralimitación en la manipulación del cable es lo que produce una acumulación de defectos llamados dislocaciones, donde los átomos no se alinean. Un exceso de dislocaciones endurece el metal, que luego se rompe, y el clip se estropea.
Los errores que acortan la vida de los cables pueden sorprender porque son casi ordinarios, pero con efectos que llevan a gastar dinero. Por ejemplo, por pereza, se tira de la parte larga del cable para desconectarlo y eso provoca una alteración en la composición del cable. El daño de estirar el cable para que llegue al enchufe no tendrá secuelas inmediatas, pero el progreso será gradual hasta destruirlo. Lo mismo sucede si esa unión del conector con el cable está sostenida en un ángulo pronunciado, algo que suele pasar cuando uno está acostado en la cama o en cualquier otro lugar con el teléfono enchufado en la pared. La principal causa de que los cables de cargadores, secadores y auriculares se rompan seguido es la tensión y el estrangulamiento en sus puntos de unión.
Para multiplicar la vida útil de los aparatos, identificado ya el punto más sensible, se pueden aplicar técnicas prácticas de cuidado:
- Evitar que el cable se doble en ángulos cerrados que cortan los hilos internos.
- Olvidarse de los nudos.
- No enrollar en círculos apretados tomando como medida la mano o de tu propio teléfono.
- Compra un estuche rígido pequeño
- En específico con el secador de pelo el error más común es enrollar y además cuando el cuerpo o el mago está caliente. Esto estira la goma interior y la quema. Lo mejor es hacer bucles sueltos al lado del aparato y sujetarlos con una banda elástica o un abrojo
- El cargador y el secador tienen un plástico rígido, nunca hay que tirar del cable, sino agarrar firmemente la cabeza del enchufe y retirarla de la pared o del teléfono de forma recta.
- Usar protectores termorretráctiles o fundas de silicona.
- Si hay cables que ya empiezan a verse debilitados, compra un tubo termorretráctil en una ferretería. Lo colocas en la unión, le aplicas un poco de calor con un encendedor o el mismo secador de pelo, y se encoge sellando y reforzando la zona.
- La próxima vez que se rompa el cable del celular, no compres el típico cable de plástico blanco o negro liso. Busca cables con cobertura de nylon trenzado. Son muchísimo más resistentes a la fricción, los tirones cotidianos y no se enredan con tanta facilidad.