Nunca tires del cable para desconectarlo: el mal hábito que destruye la unión con el conector

Los errores que acortan la vida de los cables pueden sorprender porque son casi ordinarios, pero con efectos que llevan a gastar dinero. Por ejemplo, por pereza, se tira de la parte larga del cable para desconectarlo y eso provoca una alteración en la composición del cable. El daño de estirar el cable para que llegue al enchufe no tendrá secuelas inmediatas, pero el progreso será gradual hasta destruirlo. Lo mismo sucede si esa unión del conector con el cable está sostenida en un ángulo pronunciado, algo que suele pasar cuando uno está acostado en la cama o en cualquier otro lugar con el teléfono enchufado en la pared. La principal causa de que los cables de cargadores, secadores y auriculares se rompan seguido es la tensión y el estrangulamiento en sus puntos de unión.