Escándalo en Córdoba: seis estudiantes hospitalizados por consumir brownies con cannabis

Resumen para apurados
- Seis estudiantes secundarios fueron hospitalizados en Toledo, Córdoba, tras intoxicarse al consumir brownies con cannabis dentro del colegio durante el horario de clases.
- Una compañera llevó los bizcochos para compartir. La directora alertó al ver los síntomas, los alumnos dieron positivo por marihuana y ya recibieron el alta médica.
- El suceso reaviva la preocupación en la comunidad educativa nacional y se suma a antecedentes bajo investigación judicial por la alteración de alimentos en escuelas.
Una jornada escolar en la localidad cordobesa de Toledo terminó en emergencia médica. Seis alumnos del último año del colegio secundario I.P.E.M. Nº 107 "Reino de España" sufrieron cuadros de intoxicación tras ingerir bizcochos de chocolate mezclados con cannabis durante el horario de clases.
La situación fue advertida por la directora de la institución, quien dio aviso inmediato a las autoridades al observar que los jóvenes presentaban síntomas de descompensación. Tras ser trasladados a un centro de salud regional, los facultativos confirmaron la presencia de metabolitos de marihuana en sus organismos.
Afortunadamente, los estudiantes recibieron el alta médica tras evolucionar favorablemente. Según las primeras investigaciones, una de las propias estudiantes habría sido quien preparó y distribuyó los brownies entre sus compañeros.
Este suceso reavivó la preocupación en la comunidad educativa bonaerense y nacional, sumándose a antecedentes similares como el ocurrido el año pasado en Mar del Plata, donde cinco alumnos fueron intoxicados con café adulterado, caso que terminó en una investigación penal bajo la órbita de la fiscal Romina Díaz.