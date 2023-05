25 de mayo de 1810: ¿revolución o sedición?

Tucumán en 1810

San Miguel de Tucumán en 1810 era un modesto caserío anárquico, sin orden edilicio alguno. Con una plaza central, que más que plaza se parecía a un lodazal, y con uno de los más modestos cabildos de todo el territorio del interior del entonces Virreinato del Río de la Plata, esta ciudad convivía con una apacibilidad siestera, donde no ocurría nada trascendente a no ser algunas excursiones de los feroces Tobas, o de los no menos temibles Mocovíes que, recorriendo inmensas extensiones de selva pura, se adentraban en las periferias de la ciudad, saqueando, matando, y haciendo cautivas, para luego alejarse por las mismas sendas frondosas que sólo ellos conocían y que resultaban demasiado peligrosas como para intentar un seguimiento.