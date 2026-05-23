Cómo funciona la página argentina que encuentra descuentos y comprueba si valen la pena

En tiempos donde cada descuento cuenta, encontrar una buena oferta entre miles de publicaciones puede convertirse en una tarea agotadora. Entre cupones ocultos, promociones que duran minutos y precios que cambian todo el tiempo, muchos usuarios terminan perdiendo más tiempo buscando que ahorrando. Ahí aparece Promofy, una plataforma argentina creada por un usuario de Reddit conocido como @Tiny_Animator_5231. La propuesta reúne descuentos, promociones bancarias y cupones —sobre todo de Mercado Libre— en un formato parecido al de Reddit, donde la comunidad puede votar qué ofertas sirven y cuáles no.