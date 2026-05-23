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Cómo funciona la página argentina que encuentra descuentos y comprueba si valen la pena

Nació como un proyecto personal de un usuario de la plataforma Reddit y hoy da a conocer rebajas, cupones de Mercado Libre y promociones bancarias mientras los usuarios votan cuáles sirven y cuáles no.

PROMOFY. Nació como un proyecto personal de un usuario de Reddit y hoy ya reúne cientos de visitas diarias. / CAPTURA DE PANTALLA
PROMOFY. Nació como un proyecto personal de un usuario de Reddit y hoy ya reúne cientos de visitas diarias. / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un usuario argentino lanzó recientemente la web Promofy para agrupar y verificar ofertas de Mercado Libre y bancos, ayudando a los consumidores a encontrar descuentos reales.
  • Con más de 600 visitas diarias, el sitio funciona con votos de la comunidad que destacan las mejores rebajas y un gráfico que muestra si el ahorro es real, sin anuncios.
  • El creador planea lanzar una app con alertas personalizadas, consolidando una tendencia de consumo colaborativo donde los jóvenes priorizan la verificación antes de comprar.
Resumen generado con IA

En tiempos donde cada descuento cuenta, encontrar una buena oferta entre miles de publicaciones puede convertirse en una tarea agotadora. Entre cupones ocultos, promociones que duran minutos y precios que cambian todo el tiempo, muchos usuarios terminan perdiendo más tiempo buscando que ahorrando. Ahí aparece Promofy, una plataforma argentina creada por un usuario de Reddit conocido como @Tiny_Animator_5231. La propuesta reúne descuentos, promociones bancarias y cupones —sobre todo de Mercado Libre— en un formato parecido al de Reddit, donde la comunidad puede votar qué ofertas sirven y cuáles no.

PRODUCTOS EN REBAJA. Estas son algunas de las ofertas actuales de la página. / CAPTURA DE PANTALLA PRODUCTOS EN REBAJA. Estas son algunas de las ofertas actuales de la página. / CAPTURA DE PANTALLA

Cómo funciona

La lógica es simple: si una promoción realmente conviene, los usuarios pueden marcarla como “Hot” para que suba en el ranking y gane visibilidad. Si la oferta resulta engañosa, mala o ya dejó de funcionar, puede recibir votos negativos y perder relevancia. El sistema busca evitar uno de los mayores problemas de las páginas de descuentos: las promociones desactualizadas o poco útiles.

Según contó su creador, el proyecto ya supera los 600 visitantes diarios y tiene más de 150 usuarios registrados. Todo el desarrollo y mantenimiento de la página corre por su cuenta, sin publicidad ni links de afiliados. La idea, asegura, es construir una comunidad colaborativa enfocada en ayudar a ahorrar.

Además de las ofertas de Mercado Libre, también aparecen promociones bancarias, descuentos en tecnología, supermercados, indumentaria y distintos servicios. El objetivo es que cualquier usuario pueda entrar y revisar rápidamente qué promociones están funcionando en ese momento.

AHORRO COMPROBABLE. La página además cuenta con un gráfico para visualizar si hay un ahorro real o se trata de un precio modificado. / CAPTURA DE PANTALLA AHORRO COMPROBABLE. La página además cuenta con un gráfico para visualizar si hay un ahorro real o se trata de un precio modificado. / CAPTURA DE PANTALLA

Próximamente en celulares

Uno de los próximos pasos será el lanzamiento de una aplicación para celulares. El desarrollador adelantó que trabaja en un sistema de alertas personalizadas para que cada usuario reciba notificaciones según sus intereses. Por ejemplo, alguien que busque zapatillas o productos de tecnología podría recibir avisos automáticos cuando aparezca una oferta destacada.

El crecimiento de este tipo de comunidades también refleja un cambio en los hábitos de consumo. Cada vez más jóvenes comparan precios, buscan cupones antes de comprar y siguen cuentas o foros dedicados exclusivamente a promociones. En un contexto donde ahorrar se volvió parte de la rutina, proyectos colaborativos como Promofy empiezan a ganar lugar entre quienes quieren comprar mejor sin pasar horas navegando.

Para muchos usuarios, la diferencia ya no pasa solo por encontrar una oferta barata, sino por saber si realmente vale la pena. Y ahí es donde la comunidad termina siendo tan importante como el descuento mismo.

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