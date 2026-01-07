De Rolón al Eternauta: cuáles fueron los más vendidos del 2025 en Mercado Libre

Justamente, las series y películas jugaron un rol central en las decisiones de compra. "El Eternauta" fue el libro más vendido el día del estreno de la serie y lideró todo el mes de mayo. Algo similar ocurrió con otros títulos revalorizados por la pantalla, como "Frankenstein", de Mary Shelley, y "El verano en que me enamoré", de Jenny Han, próximo a estrenarse.