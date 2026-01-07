De Rolón al Eternauta: cuáles fueron los más vendidos del 2025 en Mercado Libre

En un contexto dominado por pantallas, redes y series, la lectura volvió a ganar terreno entre los argentinos durante 2025. Ya sea como regalo, plan de vacaciones o refugio personal, los libros se consolidaron como una de las opciones culturales más elegidas del año, según un relevamiento de Mercado Libre.
El análisis de búsquedas y ventas en la plataforma mostró una clara preferencia por los títulos de psicología, desarrollo personal, fantasía y literatura infantil. Clásicos que regresan, fenómenos editoriales y lanzamientos impulsados por el cine y las series marcaron el pulso lector de un año atravesado por el descanso, la introspección y el entretenimiento.
Los más elegidos por los argentinos
Entre los libros más vendidos del año se destacaron nombres fuertes: "La felicidad", de Gabriel Rolón, encabezó el ranking, seguido por "Hábitos atómicos", de James Clear, y "Este dolor no es mío", de Mark Wolynn. También aparecieron clásicos infaltables como "El hombre en busca del sentido", de Viktor Frankl, y "El Eternauta", de Héctor Germán Oesterheld, que tuvo un resurgir clave gracias a su adaptación audiovisual.
Justamente, las series y películas jugaron un rol central en las decisiones de compra. "El Eternauta" fue el libro más vendido el día del estreno de la serie y lideró todo el mes de mayo. Algo similar ocurrió con otros títulos revalorizados por la pantalla, como "Frankenstein", de Mary Shelley, y "El verano en que me enamoré", de Jenny Han, próximo a estrenarse.
Otro fenómeno que cruzó generaciones fue Franco Colapinto. Su biografía oficial, lanzada en octubre en dos versiones —"Soy Franco", para adolescentes y adultos, y "Nací para correr", destinada al público infantil—, se ubicó entre los libros más vendidos durante la semana de su salida, confirmando el impacto del automovilismo también en el mundo editorial.
Los libros infantiles más vendidos
En el segmento infantil, los más chicos también tuvieron sus favoritos. Lideraron las ventas libros como "Cuidado con el perro", de Liliana Cinetto, y títulos ligados a creadores digitales como “La casita de juegos de Lyniel” de Lyna Vallejos “Cuento la Princesa Celeste”, de Celeste Iannelli, “Multiverso Chuy Mine” de Mine Chuy y “Te quiero siempre”, de Belén López. Todos estos consolidaron una oferta que combina literatura, juego y figuras del universo online.
Diciembre fue un mes clave. En plena previa de fiestas y vacaciones, los libros se posicionaron como regalos elegidos para compartir y desconectar. Además de los best sellers de psicología, se destacaron propuestas como el Diario libro abuela/abuelo, uno de los más buscados en la semana de Navidad, pensado para fortalecer vínculos y recuperar historias familiares.
Los datos de 2025 confirman una tendencia clara: leer sigue siendo parte del día a día de los argentinos. En papel, para regalar o llevar en la mochila rumbo al descanso, los libros demostraron que todavía tienen mucho para decir.