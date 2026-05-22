Recuerdos fotográficos: los 101 años de la tienda La Chicago

Fue fundada en 1889 por Pablo Cabeza. Primero estuvo ubicada en Rivadavia y Mendoza; en 1898, en Rivadavia y Las Heras (hoy Virgen de La Merced y San Martín) y en 1917, en Mendoza y Muñecas. Estuvo allí hasta 1948, cuando se ubicó en el local que había dejado la Casa Voss. En los tiempos del Centenario creció. Sus dueños establecieron escritorios en capitales europeas y trajeron ropa de moda; impulsaron un sistema de créditos que cosechó una amplia clientela. También encararon intensa publicidad con avisos en los diarios, como el que mostramos en la foto pequeña. La casa varió su nombre y también sus dueños. A Cabeza le sucedieron las familias Gutiérrez y Gil Gutiérrez.