Recuerdos fotográficos: los 101 años de la tienda La Chicago
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
Un video tomado de “Sucesos argentinos” de 1964 muestra la vigorosa tienda La Chicago celebrando sus 75 años y los galardones a empleados y a los viejos clientes. El negocio, instalado desde 1948 en Muñecas y San Martín, esquina noreste, marcó el pulso del comercio donde se podía comprar desde medias hasta sombreros, pasando por juguetes y zapatos. Era un local enorme, de 56 metros de frente sobre Muñecas y 28 sobre San Martín, con 25 grandes vidrieras enmarcadas por molduras de bronce.
Fue fundada en 1889 por Pablo Cabeza. Primero estuvo ubicada en Rivadavia y Mendoza; en 1898, en Rivadavia y Las Heras (hoy Virgen de La Merced y San Martín) y en 1917, en Mendoza y Muñecas. Estuvo allí hasta 1948, cuando se ubicó en el local que había dejado la Casa Voss. En los tiempos del Centenario creció. Sus dueños establecieron escritorios en capitales europeas y trajeron ropa de moda; impulsaron un sistema de créditos que cosechó una amplia clientela. También encararon intensa publicidad con avisos en los diarios, como el que mostramos en la foto pequeña. La casa varió su nombre y también sus dueños. A Cabeza le sucedieron las familias Gutiérrez y Gil Gutiérrez.
El final llegó a sus 101 años. “Desgraciadamente -relató a LA GACETA el gerente Pablo Nofal el 12 de mayo de 1990- los propietarios actuales no han renovado el contrato de locación, por lo que nos vemos obligados a cerrar, a pesar de que la tienda no tiene dificultades económicas”.