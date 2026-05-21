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Mountain bike: El circuito de San Javier pondrá a prueba a los bikers

El domingo, desde las 10, se disputará la tercera fecha del Campeonato Tucumano de la especialidad cross country. El trazado tiene una extensión de 3 kilómetros y cuenta con subidas y bajadas empinadas.

CATAMARQUEÑO. El experimentado Álvarito Macías triunfó en la primera fecha del certamen tucumano.
CATAMARQUEÑO. El experimentado "Álvarito" Macías triunfó en la primera fecha del certamen tucumano.
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ciclistas competirán este domingo en San Javier, Tucumán, en la tercera fecha del torneo provincial de mountain bike para liderar el exigente campeonato de cross country.
  • Con un circuito técnico de tres kilómetros, la carrera llega tras las victorias previas de Álvaro Macías y Nicolás Ortiz en varones, y de Nicole Arce y Leila Luque en damas.
  • Esta fecha en San Javier será clave para definir a los candidatos del certamen tucumano, atrayendo a los mejores ciclistas de la región y a un importante marco de público.
Resumen generado con IA

Subidas y bajadas empinadas es lo que deberán afrontar los bikers el domingo cuando, en el exigente circuito de San Javier, se dispute la tercera fecha del Campeonato Tucumano de mountain bike de la especialidad cross country.

La competencia, que se pondrá en marcha a las 10, estará reservada para 29 categorías, de las cuales 10 serán exclusivas para las mujeres.

La largada y la llegada se realizarán en la zona de la rotonda de San Javier y el trazado tendrá tres kilómetros. En la categoría Elite, la más importante, hasta el momento hubo dos ganadores. En la primera fecha, disputada en San Pedro de Colalao, el catamarqueño Álvaro Macías logró una victoria contundente relegando por casi cuatro minutos a Franco “Chimpa” Molina. En la segunda jornada, disputada en La Quebrada de Lules, no estuvo presente Macías y el vencedor fue Nicolás Ortiz, que dejó en el segundo lugar a Nicolás Pasallo.

Entre las Damas Elite también hubo una ganadora en cada fecha. En el arranque del certamen la victoria fue para Nicole Arce, que se adelantó a Maité Ovejero. En la fecha 2, la campeona mundial Leila Luque exhibió un gran nivel para dejar como escolta a Lucía Pipke.

 La jornada del domingo reunirá a los mejores ciclistas de montaña de la región, en un circuito exigente donde la resistencia y la técnica serán determinantes para definir a los protagonistas de cada categoría, por lo que se espera un espectáculo de alto nivel en San Javier con gran presencia de público y emoción hasta el final.

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