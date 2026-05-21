Mountain bike: El circuito de San Javier pondrá a prueba a los bikers

La largada y la llegada se realizarán en la zona de la rotonda de San Javier y el trazado tendrá tres kilómetros. En la categoría Elite, la más importante, hasta el momento hubo dos ganadores. En la primera fecha, disputada en San Pedro de Colalao, el catamarqueño Álvaro Macías logró una victoria contundente relegando por casi cuatro minutos a Franco “Chimpa” Molina. En la segunda jornada, disputada en La Quebrada de Lules, no estuvo presente Macías y el vencedor fue Nicolás Ortiz, que dejó en el segundo lugar a Nicolás Pasallo.