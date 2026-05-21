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Dos ganadores del Batalla se enfrentarán el domingo en el turf local

Dr. Legasov, vencedor del Gran Premio en 2024, y Suffok, héroe en 2025, serán los principales animadores del clásico “25 de Mayo”. La jornada arrancará a las 14 y contará con 11 competencias.

INTENTARÁ RECUPERAR SU MEJOR NIVEL. Suffok, el mejor fondista de 2025, será uno de los animadores del clásico “25 de Mayo” que se correrá el domingo.
INTENTARÁ RECUPERAR SU MEJOR NIVEL. Suffok, el mejor fondista de 2025, será uno de los animadores del clásico “25 de Mayo” que se correrá el domingo.
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los campeones Dr. Legasov y Suffok se enfrentarán este domingo en el Clásico '25 de Mayo' del Hipódromo de Tucumán, liderando una jornada de 11 carreras de alto nivel.
  • Dr. Legasov llega tras ganar en Santiago del Estero, mientras Suffok busca recuperar su nivel de 2025. El debutante porteño Doctor Dre también asoma como un fuerte rival.
  • Este importante evento turfístico, que incluye el clásico Patria, consolida al hipódromo tucumano como el epicentro de la hípica y el deporte regional del norte argentino.
Resumen generado con IA

Dos cotejos jerárquicos y otras nueve competencias de muy buen nivel integran la jornada turfística que se llevará a cabo el domingo en el hipódromo tucumano.

Los clásicos “25 de Mayo”, reservado para los ejemplares más experimentados, y “Patria”, donde se presentarán los potrillos, prometen emociones fuertes en el mitin que arrancará a las 14 y culminará a las 20.20.

Siete caballos adultos estarán presentes en los 1.800 metros del “25 de Mayo”, que tendrá a los ganadores de las dos últimas ediciones del Gran Premio “Batalla de Tucumán”. Dr. Legasov, vencedor en 2024 de la prueba más importante de la región, se perfila como el principal candidato, ya que parece haber recuperado su mejor nivel. Su última actuación fue el pasado 27 de abril, oportunidad en la que venció por cinco cuerpos a Stavros Dream, en el hipódromo de Santiago del Estero.

Suffok, héroe del “Batalla” en 2025, no pudo ganar en lo que va de 2026, donde compitió en tres oportunidades. En su última presentación escoltó desde cuatro largos a Zinzan Brooke, en 1’42” para los 1.600 metros. La última vez que visitó el podio de los vencedores fue en diciembre del año pasado, oportunidad en la que se adjudicó el clásico “Carlos Pellegrini”.

Golden Warrior y Zinzan Brooke están en un gran momento y también prometen dar pelea en el cotejo que fue programado en el noveno turno, a las 19.

Además, tampoco habrá que descuidar al porteño Doctor Dre, que hará su debut en el “Jardín de la República”. “Llegó hace una semana a Tucumán y la verdad que lo veo muy bien”, contó José Alfredo Vizcarra, que será el jinete del hijo de Sixties Song. Con miras a la carrera del domingo, ejercitó 1.000 metros en el tiempo de 1’1”, dejando una muy buena impresión. Su último éxito lo consiguió el 15 de marzo de este año, cuando derrotó de punta a punta por tres cuerpos a Baby Champion, en 2’13” 4/5 para los 2.200 metros del hipódromo de La Plata.

El clásico “Patria”, que se largará a las 17.40, tendrá 11 potrillos que irán en busca de la corona. Áspero aparece como el candidato, ya que mostró una gran evolución y dejó una notable impresión 26 de abril, cuando venció por ocho cuerpos a Nurburgring, en 1’15” 3/5 para los 1.200 metros sobre pista pesada.

De los otros 10 potrillos, solamente Truman Capote, Purple King y Cool Roman saben lo que es saborear una victoria.

Las 11 competencias que se disputarán son las siguientes:

Primera carrera (800 metros-14 hs.): 1) Espalda sin Riesgo, 2) The Best Warrior, 3) Kind of Magic, 4) Crisette, 5) Miel Escondida, 6) Home Treasure, 7) Lapillus, 8) Isla Bonita, 9) High Song y 10) Candy Diferente.

Segunda carrera (800 metros-14.35 hs.): 1) Welcome Cima, 2) Dubai Joy, 3) Trisanto, 4) Nurburgring, 5) Cooper Beach, 6) Sea Ette, 7) Hipnotica Orpen, 8) Rexquisita, 9) La Adri, 10) Efimero y 11) Beautyful Femme.

Tercera carrera (1.300 metros-15.10 hs.): 1) Eufemio, 2) Rio Babel, 3) Domna, 4) Madero al Compás, 5) Wind Vision, 6) Master Roberts Top, 7) Figurin y 8) Distinto Rig.

Cuarta carrera (1.300 metros-15.45 hs.): 1) Inventariada, 2) Security Premium, 3) Fumikomi, 4) Viene Fácil, 5) Mundo Daniel, 6) Tailgate, 7) Murtaajil, 8) Joy Capaz y 9) Don Auge.

Quinta carrera (1.400 metros-16.20 hs.): 1) Inventariada, 2) Security Premium, 3) Fumikomi, 4) Viene Fácil, 5) Mundo Daniel, 6) Tailgate, 7) Murtaajil, 8) Joy Capaz y 9) Don Auge.

Sexta carrera (1.400 metros-17 hs.): 1) Mayall, 2) Soy Nicholas, 3) Don Piper, 4) Noble Mani, 5) Supremo Prize, 6) Príncipe Dark, 7) Mock Joy y 8) Don Chipion.

Séptima carrera (1.200 metros-17.40 hs.): 1) Truman Capote, 2) Envidiado Time, 3) Siri Azul, 4) Purple King, 5) Cool Roman, 6) Saint Nich, 7) Manisale, 8) Robert Hit, 9) Pneurus, 10) Get Closer y 11) Áspero.

Octava carrera (1.200 metros-18.20 hs.): 1) Es Amoroso, 2) Smoking Black, 3) Emperor Jack, 4) Glorioso Ireneo, 5) Taty Boone, 6) Seguila a Full, 7) Galerindo y 8) Candy Gato.

Novena carrera (1.800 metros-19 hs.): 1) Dr. Legasov, 2) Zinzan Brooke, 3) Doctor Dre, 4) Honor Argentino, 5) Suffok, 6) Golden Warrior y 7) Arashi.

Décima carrera (1.400 metros-19.40 hs.): 1) Evros Tama, 2) Sixties Kalath, 3) El Alberto, 4) Lord Lancelot, 5) Mystical Man, 6) French Lover y 7) Balmar.

Undécima carrera (1.400 metros-20.20 hs.): 1) Furioso Life, 2) Q Jote, 3) Dubai Appeal, 4) Talento Divino, 5) Hermano del Alma, 6) Sol por Norma, 7) Prince Pop, 8) Galana in Love y 9) Cashisking.

 Con un programa amplio, figuras de jerarquía y promesas que intentarán abrirse camino, el hipódromo se prepara para vivir una tarde de fiesta.

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