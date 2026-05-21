Dos ganadores del Batalla se enfrentarán el domingo en el turf local

Además, tampoco habrá que descuidar al porteño Doctor Dre, que hará su debut en el “Jardín de la República”. “Llegó hace una semana a Tucumán y la verdad que lo veo muy bien”, contó José Alfredo Vizcarra, que será el jinete del hijo de Sixties Song. Con miras a la carrera del domingo, ejercitó 1.000 metros en el tiempo de 1’1”, dejando una muy buena impresión. Su último éxito lo consiguió el 15 de marzo de este año, cuando derrotó de punta a punta por tres cuerpos a Baby Champion, en 2’13” 4/5 para los 2.200 metros del hipódromo de La Plata.