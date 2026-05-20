Modernicemos San Martín cuestionó la convocatoria de la CD y pidió una Asamblea abierta

La convocatoria realizada por la actual CD de San Martín para desarrollar encuentros con socios comenzó a generar repercusiones dentro de la vida política e institucional del club. En ese contexto, desde la agrupación Modernicemos San Martín, liderada por Augusto Rodríguez, presentaron formalmente una nota en La Ciudadela ante la comisión directiva reafirmando su postura en defensa de una participación “plena, amplia y democrática” de los asociados.