Modernicemos San Martín cuestionó la convocatoria de la CD y pidió una Asamblea abierta

Resumen para apurados
- Modernicemos San Martín presentó una nota ante la CD de San Martín en Tucumán para exigir que el debate institucional sea mediante una asamblea abierta y democrática.
- El reclamo surge luego de que la CD de Oscar Mirkin convocara a reuniones con cupos limitados, en medio de cruces con la gestión saliente por el balance financiero.
- La presión de la oposición intensifica la tensión política interna y busca sentar un precedente para una mayor transparencia en las futuras decisiones del club.
La convocatoria realizada por la actual CD de San Martín para desarrollar encuentros con socios comenzó a generar repercusiones dentro de la vida política e institucional del club. En ese contexto, desde la agrupación Modernicemos San Martín, liderada por Augusto Rodríguez, presentaron formalmente una nota en La Ciudadela ante la comisión directiva reafirmando su postura en defensa de una participación “plena, amplia y democrática” de los asociados.
El espacio opositor valoró la decisión de abrir instancias de diálogo con los socios, aunque marcó diferencias respecto al formato elegido por la conducción encabezada por Oscar Mirkin. Según expresaron, las cuestiones económicas, administrativas e institucionales más importantes “deben debatirse mediante una Asamblea abierta a toda la masa societaria” y no a través de reuniones con inscripción previa y cupos limitados.
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Además, remarcaron que este tipo de encuentros deberían desarrollarse en instalaciones adecuadas del club y en horarios accesibles para favorecer una mayor participación. La convocatoria impulsada por la CD se da en medio del fuerte clima político generado tras el cruce entre el oficialismo y la dirigencia saliente por el balance presentado recientemente y las acusaciones cruzadas sobre el manejo económico e institucional de la entidad.
Fecha tentativa para el duelo pendiente con Temperley
Por otro lado, se confirmó que San Martín jugará el pendiente con Temperley, el domingo 21 a las 16.