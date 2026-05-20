El ejercicio que recomiendan después de los 50 para reducir la grasa abdominal y mejorar la postura

La disminución de los niveles de estrógeno puede alterar el metabolismo, favorecer la retención de grasa en el abdomen y hacer que bajar de peso resulte más complejo que en otras etapas de la vida. Frente a este escenario, especialistas en entrenamiento funcional recomiendan ejercicios específicos que ayuden a trabajar la musculatura profunda y acelerar el metabolismo.