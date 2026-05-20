San Martín y el desafío de transformar sus buenas actuaciones en una verdadera regularidad

“Tenemos un equipo con personalidad, que busca hasta lo último”, aseguró Yllana tras el empate contra San Martín de San Juan. La frase resume bastante bien una parte del ciclo. Porque incluso en sus peores versiones, el equipo casi nunca deja de competir. El problema aparece cuando necesita transformar esa personalidad en dominio futbolístico real. La derrota frente a Agropecuario probablemente haya sido el ejemplo más claro. El rival llegaba en crisis, golpeado y con muchísimas dudas. Sin embargo, San Martín jamás logró transmitir superioridad. Ni el 3-4-3 inicial ni el posterior 4-3-3 funcionaron. El equipo quedó partido, sin conexiones y absorbido por la presión rival. Agropecuario le hizo jugar exactamente el partido que quería.