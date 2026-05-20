Las mejores infusiones para aliviar el resfriado y la congestión

Cuando llegan los días fríos, los resfriados y la congestión nasal se vuelven frecuentes. Además del descanso y la hidratación, algunas infusiones naturales pueden ayudar a aliviar los síntomas de manera complementaria. Entre las más efectivas se destacan las preparaciones con jengibre, limón y miel, así como las de menta, tomillo y eucalipto.