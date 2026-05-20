Las mejores infusiones para aliviar el resfriado y la congestión

Resumen para apurados
- Ante la llegada del frío, se recomienda consumir infusiones de jengibre, menta y eucalipto en el hogar para aliviar la congestión por sus propiedades descongestionantes.
- Preparadas hirviendo ingredientes como miel, limón o mentol, estas bebidas tradicionales actúan facilitando la respiración y aliviando la irritación de garganta.
- Fomentar el uso de estos remedios naturales mejora el bienestar diario, pero se destaca la importancia de consultar al médico si los síntomas empeoran para evitar riesgos.
Cuando llegan los días fríos, los resfriados y la congestión nasal se vuelven frecuentes. Además del descanso y la hidratación, algunas infusiones naturales pueden ayudar a aliviar los síntomas de manera complementaria. Entre las más efectivas se destacan las preparaciones con jengibre, limón y miel, así como las de menta, tomillo y eucalipto.
Estas plantas poseen propiedades descongestionantes, antiinflamatorias y expectorantes que ayudan a calmar la garganta irritada, reducir la mucosidad y facilitar la respiración.
Jengibre, limón y miel: un clásico contra el resfriado
La combinación de jengibre, limón y miel es una de las más utilizadas para aliviar el malestar de garganta y la congestión.
El jengibre actúa como antiinflamatorio natural.
El limón aporta vitamina C.
La miel suaviza la garganta y ayuda a disminuir la irritación.
Cómo preparar la infusión
Hervir varias rodajas de jengibre fresco durante 5 a 10 minutos.
Retirar del fuego.
Agregar el jugo de medio limón.
Incorporar una cucharadita de miel.
Se recomienda beberla caliente, especialmente antes de dormir.
Infusión de menta o yerbabuena para descongestionar
La menta y la yerbabuena contienen mentol, un compuesto natural que ayuda a despejar las vías respiratorias y aliviar la congestión nasal.
Además de generar sensación de frescura, estas infusiones pueden favorecer una respiración más cómoda durante cuadros de resfrío o gripe leve.
Preparación
Hervir agua.
Añadir hojas frescas o secas de menta.
Dejar reposar entre 5 y 7 minutos.
Tomillo y eucalipto: aliados expectorantes
El tomillo y el eucalipto son reconocidos por sus propiedades expectorantes naturales. Ayudan a eliminar la mucosidad acumulada y a aliviar la sensación de pecho cargado.
Cómo preparar la infusión
Hervir una taza de agua.
Agregar una cucharadita de tomillo o eucalipto seco.
Dejar reposar durante 10 minutos.
Colar antes de beber.
La importancia de mantenerse hidratado
Durante un resfriado, mantenerse hidratado es fundamental. Las bebidas calientes ayudan a aliviar la irritación de garganta y favorecen la fluidificación de las secreciones nasales.
Además de las infusiones, también se recomienda:
Tomar abundante agua.
Descansar correctamente.
Evitar cambios bruscos de temperatura.
Cuándo consultar al médico
Las infusiones naturales funcionan como complemento y no reemplazan el tratamiento médico. Si aparecen síntomas como fiebre alta, dificultad para respirar o empeoramiento del cuadro, es importante acudir a un profesional de salud.