Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 21 de mayo

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves 21 de mayo en Tucumán una jornada fría y mayormente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 7°C y 15°C.
- Las bajas temperaturas se mantendrán todo el día, acompañadas por vientos leves del sudoeste y una probabilidad de precipitaciones casi nula, de entre el 0% y el 10%.
- Este pronóstico consolida el clima otoñal en la región, recomendándose el uso de abrigo, especialmente durante las primeras y últimas horas del día debido al frío.
El otoño sigue mostrando jornadas frescas en Tucumán. Para este jueves 21 de mayo, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo mayormente nublado y temperaturas bajas durante gran parte del día.
El pronóstico del clima
De acuerdo con el informe oficial, la temperatura mínima será de 7 grados, mientras que la máxima alcanzará los 15°C. Durante la madrugada y la noche se espera mayor nubosidad, mientras que por la mañana y la tarde el cielo continuará parcialmente cubierto.
Las condiciones previstas por el SMN indican:
Madrugada: mayormente nublado, 8°C.
Mañana: mayormente nublado, 7°C.
Tarde: mayormente nublado, 15°C.
Noche: mayormente nublado, 9°C.
Además, la probabilidad de precipitaciones será baja durante toda la jornada, entre 0 y 10%, por lo que no se esperan lluvias significativas.
Cómo estará el viento en Tucumán
El reporte meteorológico también señala que el viento soplará desde el sector sudoeste, con velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora durante la mañana y la tarde. Hacia la noche disminuirá su intensidad.
La humedad se ubicaba en torno al 62% y la visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros, según la última actualización del organismo nacional.
Un jueves fresco y otoñal
Con temperaturas moderadas y abundante nubosidad, Tucumán tendrá una jornada típica de otoño. Se recomienda salir con abrigo durante las primeras horas del día y la noche, cuando se sentirán las marcas térmicas más bajas.