Una niña de dos años cayó desde un piso 11 en Chile: su padre dormía alcoholizado

Durante la audiencia judicial también se conoció que existía un acuerdo previo en el Tribunal de Familia para instalar medidas de seguridad en el departamento debido a las visitas de la menor. Sin embargo, la querella impulsada por la madre de Isidora, Gloria Ortiz, sostiene que las protecciones solo habían sido colocadas en el balcón y no en otras ventanas del inmueble.