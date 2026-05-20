Una niña de dos años cayó desde un piso 11 en Chile: su padre dormía alcoholizado

Resumen para apurados
- Un hombre fue detenido en Santiago de Chile tras la muerte de su hija de dos años, quien cayó del piso 11 el domingo mientras él dormía alcoholizado durante una visita familiar.
- El imputado incumplió el acuerdo judicial de colocar mallas de seguridad en las ventanas y se durmió tras haber consumido alcohol, sin percatarse de la caída de la menor por horas.
- La Justicia dictó prisión preventiva para el padre bajo el cargo de homicidio por omisión, un caso que reabre el debate sobre la seguridad y responsabilidad en la tutela de menores.
La muerte de una niña de dos años en Chile provocó conmoción y derivó en una investigación judicial contra su padre, quien quedó detenido acusado de homicidio por omisión. La tragedia ocurrió el domingo por la tarde en un edificio de la comuna de Las Condes, en Santiago, donde la menor cayó desde el piso 11 mientras estaba bajo el cuidado de Jorge Constanzo.
Según reconstruyó la fiscalía chilena, la niña, identificada como Isidora, había llegado al departamento durante la mañana para compartir el día con su papá en el marco de un régimen de visitas autorizado por la Justicia. El acuerdo establecía que el hombre podía verla un domingo al mes, entre las 10 y las 18.
De acuerdo con la investigación, Constanzo llegó cerca de 50 minutos tarde para buscar a la menor. Después de almorzar juntos, ambos regresaron al departamento ubicado sobre la calle Los Militares.
Los fiscales indicaron que, horas antes del hecho, el hombre había participado del cumpleaños de su pareja en el quincho del edificio y luego continuó la celebración en un boliche hasta la madrugada. La acusación sostiene que había consumido alcohol y que se quedó dormido junto a su pareja mientras la nena descansaba sola en otra habitación.
“La acción del imputado fue mucho más que una negligencia”, afirmó el fiscal Jorge Reyes Henríquez durante la audiencia de imputación. Según detalló el funcionario judicial, la menor permaneció sola entre una hora y media y dos horas en un dormitorio donde la cama estaba pegada a una ventana que no contaba con redes de protección.
La caída fue advertida por una vecina que escuchó un fuerte golpe en el sector de estacionamiento del complejo habitacional. Cuando llegaron efectivos policiales y equipos de emergencia, comenzaron a investigar desde qué departamento había caído la niña, ya que nadie lograba identificarla porque no vivía en el edificio.
Siempre según la fiscalía, recién varios minutos después pudieron localizar el departamento del padre. El hombre no respondió a los primeros llamados porque continuaba dormido y, de acuerdo con la investigación, se enteró de la muerte de su hija unos 40 minutos después de la caída.
Durante la audiencia judicial también se conoció que existía un acuerdo previo en el Tribunal de Familia para instalar medidas de seguridad en el departamento debido a las visitas de la menor. Sin embargo, la querella impulsada por la madre de Isidora, Gloria Ortiz, sostiene que las protecciones solo habían sido colocadas en el balcón y no en otras ventanas del inmueble.
Constanzo fue imputado por homicidio por omisión y permanece con internación provisoria en Santiago 1, mientras la Justicia define si continuará en prisión preventiva. La defensa solicitó medidas menos gravosas, entre ellas firma mensual y arraigo nacional.