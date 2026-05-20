Antes del Mundial, La Libertad Avanza hará un acto en Concepción

La Libertad Avanza (LLA) Tucumán planifica cerrar la primera etapa del año preelectoral con un acto en un distrito clave. Los principales referentes del armado liderado por Lisandro Catalán encabezarán un acto en la ciudad de Concepción.
El municipio tiene un sabor especial porque allí gobierna Alejandro Molinuevo, el radical que viene trabajando en el espacio, y es considerado un territorio “morado”.
La cita será el 10 de junio, antes del parate de la actividad política por el Mundial de Fútbol.
La organización avanza para definir el lugar de la cita, que prevé convocar a más de 1000 asistentes, entre dirigentes de la sección Oeste y simpatizantes libertarios. Los principales oradores serán Catalán y Molinuevo. No se descarta la llegada de algunas figuras nacionales.
LLA impulsa la reelección de Molinuevo para la intendencia.