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Video: mirá el gol de Tesuri para Atlético Tucumán frente a Talleres por Copa Argentina

Renzo Tesuri abrió el marcador a los tres minutos del partido tras una asistencia de Nicolás Laméndola en el duelo entre el "Decano" y la "T" por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Tesuri anotó el 1-0 frente a Talleres.
Tesuri anotó el 1-0 frente a Talleres. Diego Caminos/LA GACETA.
Hace 1 Hs

Renzo Tesuri golpeó rápido y desató el festejo de Atlético frente a Talleres de Córdoba por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Cuando apenas iban tres minutos de juego, Nicolás Laméndola recibió por el sector izquierdo y envió un pase preciso al corazón del área chica para Tesuri, que apareció libre y, con el arco vacío, definió para marcar el 1-0 parcial del “Decano”.

El mediocampista aprovechó la desatención defensiva de Talleres y convirtió uno de los goles más rápidos de Atlético en la temporada, en un arranque ideal para el equipo de Julio César Falcioni.

El gol de Tesuri frente a Talleres

Temas Julio César FalcioniCopa ArgentinaNicolás LaméndolaRenzo TesuriClub Atlético Tucumán
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