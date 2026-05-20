Video: mirá el gol de Tesuri para Atlético Tucumán frente a Talleres por Copa Argentina

Renzo Tesuri golpeó rápido y desató el festejo de Atlético frente a Talleres de Córdoba por los 16avos de final de la Copa Argentina.
Cuando apenas iban tres minutos de juego, Nicolás Laméndola recibió por el sector izquierdo y envió un pase preciso al corazón del área chica para Tesuri, que apareció libre y, con el arco vacío, definió para marcar el 1-0 parcial del “Decano”.
El mediocampista aprovechó la desatención defensiva de Talleres y convirtió uno de los goles más rápidos de Atlético en la temporada, en un arranque ideal para el equipo de Julio César Falcioni.
El gol de Tesuri frente a Talleres
Â¡CON EL ARCO VACÃO!— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) May 20, 2026
El Decano se pone 1-0 sobre La T con gol de Renzo Tesuri a los 3 minutos del encuento. pic.twitter.com/02gDqSKL0Q
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