Convierten cenizas humanas en discos de vinilo: la impactante propuesta que mezcla música y memoria

Una empresa del Reino Unido llamó la atención en todo el mundo por una propuesta tan inusual como emotiva: transformar las cenizas de personas fallecidas en discos de vinilo completamente funcionales. El proyecto, conocido como And Vinyly, combina tecnología analógica, recuerdos familiares y rituales funerarios alternativos.
La iniciativa fue creada en 2009 por el músico Jason Leach, quien buscó ofrecer una opción diferente para quienes desean mantener presente la voz o los sonidos vinculados a un ser querido después de su muerte.
Cómo funciona el proceso para convertir cenizas en discos de vinilo
El procedimiento consiste en incorporar una pequeña cantidad de cenizas cremadas sobre el disco antes del prensado final del vinilo. El resultado es un álbum totalmente reproducible en tocadiscos tradicionales.
Cada cara del disco puede almacenar entre 18 y 22 minutos de audio. Los familiares tienen la posibilidad de incluir mensajes grabados, sonidos de la naturaleza o incluso dejar partes en silencio absoluto como forma de homenaje.
Debido a las restricciones legales relacionadas con los derechos de autor, no se permite utilizar música comercial protegida. Por eso, cada creación termina siendo una pieza sonora única y profundamente personal.
El precio del servicio varía entre 1.000 y 3.000 libras esterlinas, dependiendo de la cantidad de copias solicitadas por los clientes.
La historia detrás de And Vinyly y el impacto emocional del proyecto
Jason Leach explicó que la idea nació inicialmente como un experimento artístico, aunque con el tiempo comenzó a despertar interés entre personas que buscaban rituales funerarios menos tradicionales.
El fundador sostiene que el vinilo genera una experiencia sensorial distinta a la de los formatos digitales. Según indicó, la vibración física producida por la aguja del tocadiscos crea una conexión más tangible con la voz o el recuerdo del fallecido.
La dimensión emocional de esta práctica quedó reflejada en el documental Hearing Madge, donde un hombre relata cómo decidió preservar grabaciones de su madre mediante este formato.
En el film, el protagonista reconoce que la propuesta puede generar reacciones divididas. Mientras algunas personas la consideran conmovedora, otras la ven extraña o incluso sacrílega. Sin embargo, para muchos usuarios, la posibilidad de escuchar nuevamente una voz querida convierte al vinilo en una forma distinta de mantener viva la memoria.