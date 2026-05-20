Las inferiores de Atlético Tucumán brillan en el Pre AFA: puntaje ideal, vallas invictas y la presencia de Pusineri

Las divisiones formativas vivieron otra destacada jornada en el torneo Pre AFA, disputada en la cancha de San Jorge, donde las categorías 2013 y 2014 volvieron a sumar victorias frente a Talleres y ratificaron el gran presente futbolístico que atraviesan en el certamen. La fecha también contó con una presencia especial: Lucas Pusineri, entrenador de Central Córdoba, acompañó a su hijo durante el encuentro de la categoría 2014 y celebró desde la tribuna uno de los goles de la tarde.