Las inferiores de Atlético Tucumán brillan en el Pre AFA: puntaje ideal, vallas invictas y la presencia de Pusineri
Las categorías 2013 y 2014 volvieron a ganar frente a Talleres en San Jorge y mantienen un arranque perfecto en el torneo Pre AFA. La jornada contó además con la presencia de Lucas Pusineri, que acompañó a su hijo y celebró uno de los goles de la tarde.
Resumen para apurados
- Las categorías 2013 y 2014 de Atlético Tucumán vencieron a Talleres en San Jorge por el torneo Pre AFA, manteniendo puntaje ideal y vallas invictas tras tres fechas.
- Con triunfos de 3-0 y 2-0, los equipos dirigidos por Fontana y Ferrato lideran con solidez. El ex DT Lucas Pusineri estuvo presente y festejó el gol de su hijo Ciro.
- Estos resultados consolidan el gran trabajo formativo del club. La próxima jornada clave se disputará en junio ante Sarmiento de Junín, bajo un formato de rueda única.
Las divisiones formativas vivieron otra destacada jornada en el torneo Pre AFA, disputada en la cancha de San Jorge, donde las categorías 2013 y 2014 volvieron a sumar victorias frente a Talleres y ratificaron el gran presente futbolístico que atraviesan en el certamen. La fecha también contó con una presencia especial: Lucas Pusineri, entrenador de Central Córdoba, acompañó a su hijo durante el encuentro de la categoría 2014 y celebró desde la tribuna uno de los goles de la tarde.
La categoría 2013, dirigida por Fernando Fontana junto al profesor Pablo Rodríguez, consiguió una contundente victoria por 3 a 0 y tuvo como máxima figura a Salvador Ibarra, autor de los tres tantos del partido. El delantero salteño, que actualmente se encuentra en la pensión del club, volvió a destacarse por su capacidad goleadora, movilidad ofensiva y efectividad frente al arco rival.
El equipo continúa mostrando una enorme solidez defensiva: luego de tres fechas disputadas, la 2013 mantiene puntaje ideal con tres triunfos consecutivos y todavía no recibió goles en el torneo, una estadística que refleja el gran funcionamiento colectivo y el equilibrio del equipo en todas sus líneas.
En el arco tuvieron participación Lucas Aranda, Gastón Rivadeneira e Ian Vargas, quienes trabajan bajo las órdenes del entrenador de arqueros Jorge Luis Borges, encargado de la preparación específica de los guardametas de todas las categorías.
La categoría 2014, conducida por Francisco Ferrato y acompañada físicamente por Agustín Ibáñez, también atraviesa un momento sobresaliente. Esta vez derrotó 2 a 0 a Talleres con goles de Ciro Pusineri y Tizziano Serrato. El tanto convertido por Pusineri tuvo un significado especial debido a la presencia de su padre, Lucas Pusineri, quien siguió atentamente el partido acompañado por su familia.
La 2014, al igual que la 2013, suma tres victorias consecutivas y tampoco recibió goles en las primeras tres jornadas del campeonato, consolidándose como una de las categorías más firmes del certamen tanto desde lo futbolístico como desde lo defensivo.
La única derrota de la jornada se registró en la categoría 2015, dirigida por Facundo Pereyra junto a Antonio Coitinio, que cayó 2 a 1 en un encuentro muy equilibrado y disputado intensamente durante los dos tiempos de 25 minutos. El equipo, integrado por chicos de apenas 11 años, dejó igualmente una muy buena imagen y estuvo cerca de rescatar un resultado positivo.
El gran momento del partido llegó sobre el final de la primera etapa, cuando Bautista Herrera ejecutó un notable tiro libre que terminó en el fondo de la red y significó el empate transitorio 1 a 1. El golazo despertó el aplauso de quienes acompañaban la jornada y representó uno de los puntos más altos de la tarde para la categoría.
La 2015 mantiene igualmente un balance positivo en el certamen, ya que había ganado sus dos presentaciones anteriores, demostrando un crecimiento sostenido dentro de una competencia exigente y de gran nivel formativo.
Tras las tres primeras fechas, el balance general es ampliamente favorable para las inferiores, no solo por los resultados obtenidos sino también por el rendimiento colectivo, la organización y el crecimiento futbolístico de los jugadores.
La próxima presentación será en junio, nuevamente en San Jorge, cuando reciban a Sarmiento de Junín por la cuarta fecha del certamen, que se disputa bajo el formato de una sola rueda, lo que vuelve determinante cada encuentro.
Mientras tanto, las categorías 2013 y 2014 continúan consolidando un arranque ideal: tres triunfos consecutivos, puntaje perfecto y una marca que ilusiona a todos en el club: todavía nadie pudo convertirles goles.