Qué fue de la vida de la actriz que interpretó a Paty en El Chavo del 8: así luce a los 68 años

Uno de los programas más emblemáticos de la televisión latinoamericana fue El Chavo del 8, la producción creada por Roberto Gómez Bolaños que marcó generaciones con personajes inolvidables. Entre ellos apareció “Paty”, la niña que conquistó el corazón del Chavo y se convirtió en uno de los personajes más recordados por los fanáticos de la serie.