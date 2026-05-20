Secciones
LG PlayConexión Play

Se incendió por completo una camioneta en Barrio Sur

EN LLAMAS. La camioneta se prendió fuego por completo.
EN LLAMAS. La camioneta se prendió fuego por completo. CAPTURA DE VIDEO
Hace 11 Min

Una camioneta fue consumida por la llamas esta mañana en Barrio Sur luego de que se produjera un desperfecto técnico en el vehículo. Pese a la dimensión del incendio, no hubo personas heridas y sólo se informaron daños materiales.

El siniestro ocurrió a metros del cruce de las calles Las Heras y Lavalle. El conductor, Fernando Albornoz, aclaró que en ningún momento existió un choque sino que se produjo un desperfecto eléctrico en la batería y se prendió fuego.

"No me dio tiempo de nada, las llamas consumieron la camioneta. No pudimos hacer nada con los matafuegos y tuvimos que esperar a que lleguen los bomberos" explicó el hombre.

Y remarcó: "La camioneta se incendió en medio de la calle sin tener contacto con ningún otro vehículo".

Personal de Bomberos de la Policía trabajó en el lugar para sofocar las llamas, que terminaron devorando el rodado.

Temas Barrio SurSeguridad Vial
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tragedia en Maldivas: a qué profundidad encontraron los cuerpos de los buzos atrapados en una cueva submarina
1

Tragedia en Maldivas: a qué profundidad encontraron los cuerpos de los buzos atrapados en una cueva submarina

Entre Tik Tok y subestimaciones, siguen los dardos entre Lisandro Catalán y Osvaldo Jaldo
2

Entre Tik Tok y "subestimaciones", siguen los dardos entre Lisandro Catalán y Osvaldo Jaldo

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”
3

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Iván de Pineda reveló el motivo por el que no se casó ni tuvo hijos con Luz Barrantes
4

Iván de Pineda reveló el motivo por el que no se casó ni tuvo hijos con Luz Barrantes

Ola polar en Argentina: hasta cuándo seguirán las heladas y el frío intenso
5

Ola polar en Argentina: hasta cuándo seguirán las heladas y el frío intenso

Ranking notas premium
Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”
1

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas
2

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas

Crimen en una celda en Los Pocitos: entre la perpetua y la absolución
3

Crimen en una celda en Los Pocitos: entre la perpetua y la absolución

Contraataque de la UNT: piden anular el fallo que dejó a Pagani fuera de la elección
4

Contraataque de la UNT: piden anular el fallo que dejó a Pagani fuera de la elección

Tafí Viejo, la serie: Ahí estamos nosotros, el orgullo de los taficeños luego de arrasar en los Martín Fierro
5

"Tafí Viejo", la serie: "Ahí estamos nosotros", el orgullo de los taficeños luego de arrasar en los Martín Fierro

Más Noticias
Entre Tik Tok y subestimaciones, siguen los dardos entre Lisandro Catalán y Osvaldo Jaldo

Entre Tik Tok y "subestimaciones", siguen los dardos entre Lisandro Catalán y Osvaldo Jaldo

Iván de Pineda reveló el motivo por el que no se casó ni tuvo hijos con Luz Barrantes

Iván de Pineda reveló el motivo por el que no se casó ni tuvo hijos con Luz Barrantes

Tragedia en Maldivas: a qué profundidad encontraron los cuerpos de los buzos atrapados en una cueva submarina

Tragedia en Maldivas: a qué profundidad encontraron los cuerpos de los buzos atrapados en una cueva submarina

Hombres que se levantan de noche para orinar: cuándo acudir urgente al médico

Hombres que se levantan de noche para orinar: cuándo acudir urgente al médico

Ola polar en Argentina: hasta cuándo seguirán las heladas y el frío intenso

Ola polar en Argentina: hasta cuándo seguirán las heladas y el frío intenso

De Villa 9 de Julio a la intimidad de Dios: el Negro Luengo revivió sus años con Maradona

De Villa 9 de Julio a la intimidad de Dios: el "Negro" Luengo revivió sus años con Maradona

El Consejo Superior de la UNT postergó la Asamblea Universitaria para el 10 de junio

El Consejo Superior de la UNT postergó la Asamblea Universitaria para el 10 de junio

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Comentarios