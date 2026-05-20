Se incendió por completo una camioneta en Barrio Sur
Una camioneta fue consumida por la llamas esta mañana en Barrio Sur luego de que se produjera un desperfecto técnico en el vehículo. Pese a la dimensión del incendio, no hubo personas heridas y sólo se informaron daños materiales.
El siniestro ocurrió a metros del cruce de las calles Las Heras y Lavalle. El conductor, Fernando Albornoz, aclaró que en ningún momento existió un choque sino que se produjo un desperfecto eléctrico en la batería y se prendió fuego.
"No me dio tiempo de nada, las llamas consumieron la camioneta. No pudimos hacer nada con los matafuegos y tuvimos que esperar a que lleguen los bomberos" explicó el hombre.
Y remarcó: "La camioneta se incendió en medio de la calle sin tener contacto con ningún otro vehículo".
Personal de Bomberos de la Policía trabajó en el lugar para sofocar las llamas, que terminaron devorando el rodado.