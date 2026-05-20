Una camioneta se incendió luego de un choque en Barrio Sur
Un accidente de tránsito provocó el incendio de una camioneta, esta mañana en Barrio Sur, y alteró el tránsito por la zona. Hasta el momento, sólo se informaron daños materiales.
El siniestro ocurrió a metros del cruce de las calles Las Heras y Lavalle, cuando dos vehículos chocaron. Una camioneta involucrada en la colisión se prendió fuego en pocos minutos.
Personal de Bomberos de la Policía trabajó en el lugar para sofocar las llamas, que terminaron devorando el rodado. Se esperan los resultados de los peritajes para determinar la causas que provocaron el incendio.
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