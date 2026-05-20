Secciones
LG PlayConexión Play

Una camioneta se incendió luego de un choque en Barrio Sur

El siniestro ocurrió esta mañana, en las inmediaciones de Las Heras y Lavalle.

Hace 14 Min

Un accidente de tránsito provocó el incendio de una camioneta, esta mañana en Barrio Sur, y alteró el tránsito por la zona. Hasta el momento, sólo se informaron daños materiales. 

El siniestro ocurrió a metros del cruce de las calles Las Heras y Lavalle, cuando dos vehículos chocaron. Una camioneta involucrada en la colisión se prendió fuego en pocos minutos.

Personal de Bomberos de la Policía trabajó en el lugar para sofocar las llamas, que terminaron devorando el rodado. Se esperan los resultados de los peritajes para determinar la causas que provocaron el incendio. 

Temas Barrio Sur
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”
1

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

De Villa 9 de Julio a la intimidad de Dios: el Negro Luengo revivió sus años con Maradona
2

De Villa 9 de Julio a la intimidad de Dios: el "Negro" Luengo revivió sus años con Maradona

El Consejo Superior de la UNT postergó la Asamblea Universitaria para el 10 de junio
3

El Consejo Superior de la UNT postergó la Asamblea Universitaria para el 10 de junio

Cruces sobre una denuncia contra la Obra Social de Prensa de Tucumán
4

Cruces sobre una denuncia contra la Obra Social de Prensa de Tucumán

Tragedia en Maldivas: a qué profundidad encontraron los cuerpos de los buzos atrapados en una cueva submarina
5

Tragedia en Maldivas: a qué profundidad encontraron los cuerpos de los buzos atrapados en una cueva submarina

Ranking notas premium
Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”
1

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra Pichón Segura
2

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra "Pichón" Segura

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas
3

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas

Tras el caso Pagani, buscan frenar la asunción de la decana de Psicología y de un consejero en la UNT
4

Tras el caso Pagani, buscan frenar la asunción de la decana de Psicología y de un consejero en la UNT

Crimen en una celda en Los Pocitos: entre la perpetua y la absolución
5

Crimen en una celda en Los Pocitos: entre la perpetua y la absolución

Más Noticias
Tragedia en Lastenia: un niño de 5 años murió al incendiarse una casa de madera

Tragedia en Lastenia: un niño de 5 años murió al incendiarse una casa de madera

De Villa 9 de Julio a la intimidad de Dios: el Negro Luengo revivió sus años con Maradona

De Villa 9 de Julio a la intimidad de Dios: el "Negro" Luengo revivió sus años con Maradona

El Consejo Superior de la UNT postergó la Asamblea Universitaria para el 10 de junio

El Consejo Superior de la UNT postergó la Asamblea Universitaria para el 10 de junio

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Cruces sobre una denuncia contra la Obra Social de Prensa de Tucumán

Cruces sobre una denuncia contra la Obra Social de Prensa de Tucumán

Un incendio destruyó una vivienda en Los Nogales y dejó una víctima mortal

Un incendio destruyó una vivienda en Los Nogales y dejó una víctima mortal

Lucha contra el narcotráfico: planes que terminan siendo como fuegos artificiales

Lucha contra el narcotráfico: planes que terminan siendo como fuegos artificiales

Narcotráfico en el NOA: “La frontera ya se corrió 400 kilómetros hacia adentro”

Narcotráfico en el NOA: “La frontera ya se corrió 400 kilómetros hacia adentro”

Comentarios