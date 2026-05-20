El gesto oculto de Lionel Messi tras el título en el Mundial Qatar 2022: qué hizo con el premio económico

Resumen para apurados
- Lionel Messi repartió de forma equitativa el premio económico del Mundial de Qatar 2022 entre los empleados del predio de la AFA en Ezeiza tras consagrarse campeón.
- El expreparador de la AFA Gerardo Salorio reveló que Messi impulsó la distribución igualitaria de una suma importante entre el personal de limpieza, cocina y mantenimiento.
- El hecho, elogiado en redes sociales, refuerza la imagen de liderazgo silencioso y el perfil humano de Messi fuera de la cancha, consolidando su legado más allá del fútbol.
Lionel Messi volvió a quedar en el centro de una historia que excede al fútbol. Esta vez no fue por un gol, una asistencia ni un récord, sino por un gesto silencioso que, según revelaron en las últimas horas, tuvo después de la consagración argentina en el Mundial de Qatar 2022.
Quien dio a conocer la situación fue Gerardo Salorio, histórico preparador físico vinculado a las selecciones juveniles de la AFA. Durante una entrevista radial, contó que el capitán argentino decidió compartir el premio económico obtenido tras el título mundialista con trabajadores del predio de Ezeiza.
Según relató Salorio, Messi impulsó una distribución igualitaria entre distintos empleados que forman parte del funcionamiento cotidiano del complejo deportivo, desde personal de limpieza hasta cocineros y trabajadores de mantenimiento. “Lo repartió con todos. Exactamente igual para cada uno”, aseguró el excolaborador de la Selección.
La revelación rápidamente generó repercusión entre los hinchas en redes sociales, en donde la figura del rosarino volvió a recibir elogios por su perfil humano y por la relación que mantiene con quienes rodean al seleccionado argentino.
Una ayuda importante
Salorio también dejó entrever que el monto entregado fue significativo, aunque evitó dar cifras concretas. “Era una ayuda muy importante”, deslizó, al tiempo que contó cuál habría sido la frase utilizada por Messi para convencer al resto del plantel de acompañar la iniciativa. “Muchachos, nosotros ya tenemos mucho”.
Más allá del impacto que causó la historia, hasta el momento ni la AFA ni el propio Messi hicieron declaraciones públicas sobre el tema. Sin embargo, el episodio volvió a reforzar una imagen que desde hace años acompaña al capitán argentino; la de un líder que muchas veces elige actuar lejos de los flashes.