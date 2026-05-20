Italia abrió 48 becas para estudiar maestrías con gastos pagos y 8.000 euros anuales

Resumen para apurados
- La Universidad de Salerno, Italia, lanzó 48 becas de maestría para estudiantes internacionales, vigentes hasta junio de 2026, buscando fomentar el intercambio académico global.
- El programa cubre matrícula, alojamiento y una ayuda anual de 8.000 euros para viáticos. Las áreas de estudio incluyen ingeniería, ciencia de datos, economía e informática.
- Esta convocatoria facilita la inserción de jóvenes profesionales argentinos en el mercado laboral internacional y responde a la creciente demanda global de perfiles tecnológicos.
La posibilidad de estudiar en Europa volvió a aparecer en el radar de muchos estudiantes argentinos. Esta vez, la Universidad de Salerno, en Italia, lanzó una convocatoria internacional con 48 becas para cursar maestrías en distintas áreas académicas.
La iniciativa fue difundida por la Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica de la UNT y apunta a fortalecer los intercambios universitarios y la formación de posgrado en el exterior.
Las becas cubren la matrícula, la estadía y además incluyen una ayuda económica anual de 8.000 euros destinada a viáticos y otros gastos.
Qué carreras están incluidas
La convocatoria está orientada especialmente a maestrías vinculadas con tecnología, ingeniería, economía y ciencias aplicadas.
Entre las opciones aparecen programas de:
- Ciencia de datos e innovación
- Economía
- Ingeniería eléctrica para energía digital
- Física
- Ingeniería alimentaria
- Informática
- Ingeniería civil
- Ingeniería ambiental
- Producción agraria mediterránea
- Estadística aplicada a finanzas
La propuesta busca atraer estudiantes internacionales interesados en áreas con fuerte salida profesional y perfiles cada vez más demandados a nivel global.
Hasta cuándo hay tiempo para anotarse
Los postulantes podrán enviar la documentación hasta el 15 de junio de 2026 a las 23.59, según el horario de Italia.
Después de la inscripción, quienes cumplan con los requisitos deberán atravesar una entrevista o prueba de admisión para demostrar sus competencias académicas y lingüísticas.
La convocatoria completa y las condiciones de postulación están disponibles en el sitio oficial de la Universidad de Salerno.
Las becas internacionales siguen apareciendo como una de las puertas más buscadas por estudiantes jóvenes que quieren especializarse, sumar experiencia global y construir redes fuera de Argentina.
En un contexto donde cada vez más carreras se conectan con la tecnología, la energía y los datos, programas como el de Salerno también muestran hacia dónde apuntan las universidades y el mercado laboral de los próximos años.