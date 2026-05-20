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Paredes rompió el silencio tras el empate de Boca y negó una pelea con Riquelme: “Nos estaban esperando”

El mediocampista habló al salir de La Bombonera y también cuestionó el arbitraje ante Cruzeiro.

Paredes rompió el silencio tras el empate de Boca y negó una pelea con Riquelme: “Nos estaban esperando”
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Leandro Paredes desmintió en La Bombonera una supuesta pelea con Juan Román Riquelme tras el empate de Boca ante Cruzeiro, atribuyendo los rumores a la tensión por el resultado.
  • Ambos se mostraron juntos para acallar rumores, en medio del malestar xeneize por un polémico arbitraje que no cobró un penal clave sobre el final del partido ante Cruzeiro.
  • La muestra de unidad busca descomprimir la crisis deportiva. Boca ahora se jugará la clasificación a octavos de la Copa Libertadores en la última fecha ante Universidad Católica.
Resumen generado con IA

Después del empate caliente entre Boca y Cruzeiro por la Copa Libertadores, Leandro Paredes quedó otra vez en el centro de la escena. El mediocampista salió de La Bombonera junto a Juan Román Riquelme y aprovechó para desmentir las versiones que hablaban de una supuesta pelea con el presidente del club.

“Ahora dicen que nos peleamos de nuevo, ¿no? Me peleo todos los días con él, según ustedes”, lanzó el volante con ironía frente a los periodistas que lo esperaban a la salida del estadio.

La igualdad dejó al "Xeneize" muy complicado en el Grupo D y aumentó el clima de tensión alrededor del equipo, especialmente después de las polémicas arbitrales y del enojo generalizado por el gol anulado sobre el final.

“Tengo una gran relación con Román”

Paredes fue contundente al hablar de su vínculo con Riquelme y aseguró que las críticas aparecen cada vez que Boca atraviesa un mal momento deportivo.

“No le doy bola. Sabía que cuando llegue al país iba a pasar este tipo de cosas, que a Boca le vaya mal para pegarnos”, expresó.

Luego reforzó la idea y dejó una frase que rápidamente se viralizó entre los hinchas: “Tengo una gran relación con Román desde chico. 100% nos estaban esperando, pero no pasa nada, es parte de esto”.

La imagen de ambos saliendo juntos de la Bombonera buscó bajar la tensión después de las versiones que circularon en las últimas horas sobre una supuesta interna dentro del club.

La bronca de Paredes contra el arbitraje

Más allá de las declaraciones sobre Riquelme, el campeón del mundo también terminó muy caliente con el arbitraje de Jesús Valenzuela.

En la última jugada del partido, todo Boca reclamó penal por una mano dentro del área de Cruzeiro, pero el juez venezolano decidió terminar el encuentro sin revisar la acción en el VAR.

Las cámaras captaron el momento exacto en que Paredes le gritó al árbitro: “No tenés vergüenza”.

Después, ya más tranquilo, volvió a referirse a la polémica durante una entrevista televisiva.

“Es raro porque la jugada de ellos fue mano. La última para mí es mano. Es raro”, sostuvo el volante.

Boca se juega todo en la última fecha

A pesar del empate y de la bronca por el arbitraje, Boca todavía depende de sí mismo para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo de Claudio Úbeda deberá ganarle a Universidad Católica en la Bombonera para asegurarse el pase de ronda y evitar otro golpe fuerte en una temporada que viene cargada de tensión y cuestionamientos.

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