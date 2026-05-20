“Lo vimos todos”: Úbeda explotó contra el arbitraje tras el empate de Boca con Cruzeiro

Resumen para apurados
- El DT de Boca, Claudio Úbeda, criticó duramente al árbitro Jesús Valenzuela tras empatar ante Cruzeiro en La Bombonera por fallos polémicos que perjudicaron al equipo.
- La polémica surgió por un gol anulado y un penal no cobrado sobre el final. El DT cuestionó que el VAR no revisara la jugada y pidió sanciones para el arbitraje.
- El resultado obliga a Boca a ganar su último partido ante Universidad Católica en La Bombonera para asegurar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.
Claudio Úbeda terminó muy caliente después del empate entre Boca y Cruzeiro por la Copa Libertadores y apuntó directamente contra el arbitraje por las dos jugadas polémicas que marcaron el cierre del partido en La Bombonera.
El entrenador del "Xeneize" cuestionó tanto el gol anulado a Miguel Merentiel como la mano de Lucas Romero dentro del área que todo Boca reclamó como penal sobre el final del encuentro.
“Lo vimos todos”, lanzó Úbeda apenas comenzó la conferencia de prensa, todavía con visible bronca por el desenlace del partido.
El fuerte reclamo de Úbeda contra el árbitro
“Vimos fundamentalmente la última jugada, que fue clarísima y tranquilamente debería haber esperado el árbitro e ir a revisar. En ese momento apresuró y terminó el partido”, expresó el DT.
Luego insistió con la misma idea y apuntó directamente contra la actuación del venezolano Jesús Valenzuela y del VAR.
“Me sorprende que no haya ido a revisión esa jugada y se haya tomado el tiempo necesario. No hay objeción de nada para ver que fue mano”, sostuvo.
La igualdad dejó a Boca obligado a ganar en la última fecha para asegurarse la clasificación a los octavos de final de la Libertadores, aunque en el club quedó muchísima bronca por cómo terminó el encuentro.
“Debería haber premio y castigo para los árbitros”
Más allá de la polémica, Úbeda también analizó el rendimiento del equipo y consideró que Boca mereció algo más durante gran parte del partido.
“Tuvimos muchas situaciones. El primer tiempo fue mejor. Tenemos una vida más y tenemos que ganar el próximo partido”, señaló.
Además, dejó otra frase muy fuerte vinculada al arbitraje: “A los jugadores y a los entrenadores se los critica cuando hacen mal las cosas. También debería haber premio y castigo para los árbitros”.
Para el entrenador, las decisiones arbitrales condicionaron directamente el cierre del encuentro: “El árbitro fue totalmente perjudicial para nosotros en la última jugada. No debería haber terminado el partido como terminó”.
Boca se juega todo ante Universidad Católica
Después del empate ante Cruzeiro, el "Xeneize" quedó segundo en el Grupo D y todavía depende de sí mismo para avanzar a la siguiente ronda.
En la última fecha recibirá a Universidad Católica en La Bombonera y estará obligado a ganar para no depender de otros resultados.
“A la gente hay que agradecerle el apoyo de siempre. Sabemos que si jugamos de esta manera contra Católica vamos a clasificar”, afirmó Úbeda, que ya empezó a poner el foco en el partido que definirá el futuro de Boca en la Copa Libertadores.