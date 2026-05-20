Quién es “La Pocha” Barrantes, la mujer que acompaña a Iván de Pineda desde la adolescencia

Resumen para apurados
- Iván de Pineda y Luz Barrantes consolidan en Argentina una relación de más de 20 años basada en la discreción y el bajo perfil, manteniéndose alejados de la exposición mediática.
- Se conocieron a los 12 años en el colegio y comenzaron su noviazgo a inicios de los 2000. Aunque conviven hace años, decidieron no casarse por considerar que el compromiso ya existe.
- El reciente agradecimiento público de Pineda en los Martín Fierro reafirma la solidez de la pareja, que proyecta un futuro juntos contemplando la paternidad sin presiones.
Aunque Iván de Pineda es una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, su vida privada siempre estuvo marcada por la discreción. Sin embargo, hay una persona que lo acompaña desde hace décadas y despierta la curiosidad de muchos: Luz “La Pocha” Barrantes, su pareja desde hace más de 20 años.
Lejos de los escándalos y de la exposición mediática, la historia de amor entre ambos logró consolidarse con el paso del tiempo y convertirse en una de las relaciones más estables del espectáculo argentino.
Cómo comenzó la historia de amor entre Iván de Pineda y Luz Barrantes
Iván de Pineda y Luz Barrantes se conocen desde la adolescencia. Ambos coincidieron en el colegio cuando tenían apenas 12 años y construyeron una amistad que, años después, se transformó en pareja.
Fue a comienzos de los 2000 cuando decidieron iniciar formalmente una relación sentimental. Desde entonces, Luz acompañó al conductor durante todas las etapas de su carrera, incluso en los años en los que él desarrolló una intensa trayectoria internacional como modelo.
A pesar de la fama de Iván, ella eligió mantener un perfil muy bajo y alejarse de las cámaras. También es hermana del polista Martín Barrantes, aunque siempre evitó involucrarse en el mundo mediático.
Por qué Iván de Pineda nunca se casó con Luz Barrantes
Aunque conviven desde hace varios años y mantienen una relación sólida, la pareja nunca sintió la necesidad de pasar por el altar. El propio conductor explicó que el compromiso entre ambos no depende de una formalidad legal.
En una entrevista, Iván reveló que incluso llegaron a pensar en una boda, pero la idea quedó descartada. “El compromiso ya está asumido”, aseguró al hablar sobre la relación que construyó junto a Luz Barrantes después de tantos años compartidos.
Para el conductor, lo importante pasa por el vínculo cotidiano, la confianza y el proyecto de vida en común más que por una ceremonia.
El emotivo mensaje de Iván de Pineda para su novia
Durante los Martín Fierro de la Moda 2024, Iván de Pineda recibió el Martín Fierro de Oro por sus tres décadas de trayectoria y aprovechó el momento para dedicarle unas palabras muy especiales a su pareja.
Visiblemente emocionado, agradeció públicamente a “Luchi La Pocha”, como la llama cariñosamente, por acompañarlo durante tantos años y sostenerlo en cada etapa de su vida profesional.
El gesto conmovió al público y volvió a poner en primer plano la historia de amor que ambos mantienen lejos de la exposición permanente.
El deseo de formar una familia
En distintas oportunidades, el conductor también habló sobre la posibilidad de convertirse en padre. Si bien aclaró que no siente presiones sociales, reconoció que la paternidad sigue siendo una posibilidad abierta en su vida.
Iván explicó que tanto él como Luz prefieren dejar que las cosas sucedan naturalmente y sin apurarse a cumplir expectativas externas.
Con una relación consolidada, bajo perfil y una historia que ya lleva más de dos décadas, Iván de Pineda y Luz Barrantes continúan apostando a una vida compartida lejos de los escándalos y cerca de la tranquilidad que siempre eligieron preservar.