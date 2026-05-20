Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 20 de mayo de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 7 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas Universidad Nacional de Tucumán Tafí ViejoNúmeros de Oro de LA GACETAWhatsAppFlorencia BertottiGuido KaczkaArgentina Tamaño texto Comentarios Lo más popular El Consejo Superior de la UNT sesiona hoy a la tarde para redefinir el proceso electoral del Rectorado Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas El NOA ante una amenaza narco que ya no admite parches Se legisla mucho sobre bicicletas y se hace casi nada Cartas de lectores: Necesitamos que EE.UU. reconozca las Malvinas como territorio argentino Ranking notas premium Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra "Pichón" Segura Contraataque de la UNT: piden anular el fallo que dejó a Pagani fuera de la elección Tras el caso Pagani, buscan frenar la asunción de la decana de Psicología y de un consejero en la UNT Qué dice la resolución que aplazó la Asamblea Universitaria en la UNT Elecciones en la UNT: denunciaron penalmente a miembros de la Junta Electoral