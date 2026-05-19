La AFA designó el árbitro para la final del Apertura entre River y Belgrano: Lobo Medina integra el cuerpo de jueces

Resumen para apurados
- La AFA designó a Yael Falcón Pérez como árbitro de la final del Apertura entre River y Belgrano, que se jugará este domingo en el Mario Kempes de Córdoba para definir el título.
- El cuerpo arbitral incluye a Luis Lobo Medina y Leandro Rey Hilfer en el VAR. River llega tras ser segundo en su zona, mientras que Belgrano es la gran revelación del campeonato.
- La elección de Falcón Pérez destaca su proyección nacional en un duelo decisivo que coronará al primer campeón del año, marcando un hito para Belgrano y la jerarquía de River.
La AFA confirmó las autoridades arbitrales para la gran final del torneo Apertura, que disputarán River y Belgrano este domingo en el Mario Kempes, de Córdoba.
El duelo se jugará desde las 15.30 y será transmitido por TNT Sports y ESPN Premium. Para el partido decisivo, la AFA designó como árbitro principal a Yael Falcón Pérez, uno de los jueces de mayor proyección del fútbol argentino.
El equipo arbitral estará compuesto por Facundo Rodríguez como asistente número uno y Maximiliano Del Yesso como segundo asistente. En tanto, Luis Lobo Medina será el cuarto árbitro y Pablo Gualtieri ocupará el rol de quinto árbitro.
Por su parte, la tecnología VAR estará a cargo de Leandro Rey Hilfer, acompañado por Salomé Di Iorio como AVAR.
Las autoridades completas para la final
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Asistente 1: Facundo Rodríguez
- Asistente 2: Maximiliano Del Yesso
- Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
- Quinto árbitro: Pablo Gualtieri
- VAR: Leandro Rey Hilfer
- AVAR: Salomé Di Iorio
River, que terminó segundo en la zona B, buscará un nuevo título local frente a Belgrano, una de las revelaciones del campeonato tras finalizar quinto en el mismo grupo y meterse en la definición del Apertura.