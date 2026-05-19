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La AFA designó el árbitro para la final del Apertura entre River y Belgrano: Lobo Medina integra el cuerpo de jueces

El "Millonario" y el "Pirata" definirán el título este domingo en el Mario Kempes de Córdoba.

PROYECCIÓN. Según la AFA, Rey Hilfer es uno de los jueces que mejor rendimiento tienen en la actualidad.
PROYECCIÓN. Según la AFA, Rey Hilfer es uno de los jueces que mejor rendimiento tienen en la actualidad.
Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • La AFA designó a Yael Falcón Pérez como árbitro de la final del Apertura entre River y Belgrano, que se jugará este domingo en el Mario Kempes de Córdoba para definir el título.
  • El cuerpo arbitral incluye a Luis Lobo Medina y Leandro Rey Hilfer en el VAR. River llega tras ser segundo en su zona, mientras que Belgrano es la gran revelación del campeonato.
  • La elección de Falcón Pérez destaca su proyección nacional en un duelo decisivo que coronará al primer campeón del año, marcando un hito para Belgrano y la jerarquía de River.
Resumen generado con IA

La AFA confirmó las autoridades arbitrales para la gran final del torneo Apertura, que disputarán River y Belgrano este domingo en el Mario Kempes, de Córdoba.

El duelo se jugará desde las 15.30 y será transmitido por TNT Sports y ESPN Premium. Para el partido decisivo, la AFA designó como árbitro principal a Yael Falcón Pérez, uno de los jueces de mayor proyección del fútbol argentino.

El equipo arbitral estará compuesto por Facundo Rodríguez como asistente número uno y Maximiliano Del Yesso como segundo asistente. En tanto, Luis Lobo Medina será el cuarto árbitro y Pablo Gualtieri ocupará el rol de quinto árbitro.

Por su parte, la tecnología VAR estará a cargo de Leandro Rey Hilfer, acompañado por Salomé Di Iorio como AVAR.

Las autoridades completas para la final

- Árbitro: Yael Falcón Pérez

- Asistente 1: Facundo Rodríguez

- Asistente 2: Maximiliano Del Yesso

- Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

- Quinto árbitro: Pablo Gualtieri

- VAR: Leandro Rey Hilfer

- AVAR: Salomé Di Iorio

River, que terminó segundo en la zona B, buscará un nuevo título local frente a Belgrano, una de las revelaciones del campeonato tras finalizar quinto en el mismo grupo y meterse en la definición del Apertura.

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