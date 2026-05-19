Un informe reveló una denuncia contra Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, por presuntos pagos millonarios

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, una nueva denuncia vuelve a sacudir a la cúpula del fútbol sudamericano y reabre heridas que parecían enterradas desde el escándalo de corrupción de la FIFA que explotó en 2015. Según una investigación publicada por The New York Times, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, enfrenta una denuncia ética interna que lo acusa de haber recibido millones de dólares provenientes de fondos recuperados tras aquella histórica trama de sobornos y corrupción.