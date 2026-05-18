Cómo estará el tiempo en Tucumán este 19 de mayo

El tiempo en Tucumán tendrá este martes 19 de mayo una jornada fresca durante las primeras horas del día y condiciones estables hacia la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico nacional. La temperatura mínima será de 5°C y la máxima alcanzará los 18°C.
Durante la madrugada el cielo se presentará despejado, mientras que por la mañana estará algo nublado. Hacia la tarde se espera un panorama mayormente nublado y por la noche continuarán las nubosidades parciales.
No hay probabilidades de precipitaciones para toda la jornada, por lo que se prevé un día sin lluvias en la capital tucumana.
El pronóstico del clima
En cuanto al viento, soplará leve desde el sector sur y oeste, con velocidades que oscilarán entre los 0 y 12 kilómetros por hora. La visibilidad será buena y no se anticipan fenómenos que compliquen la circulación.
El amanecer en Tucumán se produjo a las 7:55 y el atardecer será a las 18:40, en una jornada típica de otoño con temperaturas moderadas y cielo variable.