Habilitan posibles cortes de gas para industrias y grandes usuarios del NOA por pronóstico de bajas temperaturas
La medida rige desde este lunes ante el aumento de la demanda por el inicio del invierno y alcanza a empresas con contratos interrumpibles. El sector productivo de Tucumán mantiene negociaciones para garantizar el abastecimiento en plena zafra.
Resumen para apurados
- Nación habilitó este lunes posibles cortes de gas para industrias del NOA ante el frío extremo, con el fin de priorizar el abastecimiento residencial y de servicios esenciales.
- La medida afecta a Tucumán en plena zafra y responde a la falta de finalización de la Reversión del Gasoducto Norte, lo que limita la llegada de gas desde Vaca Muerta al norte.
- El sector productivo enfrenta costos de importación superiores a U$S20 para evitar parálisis. El impacto futuro dependerá del clima y la capacidad de negociar precios del fluido.
El periodo invernal inició de manera oficial para la industria del gas y a partir de ahora se espera un aumento de la demanda a nivel nacional, a medida que las bajas temperaturas se impongan en el territorio argentino. En ese contexto, las industrias de Tucumán y del resto del NOA ya fueron notificadas sobre la entrada en vigencia de la disposición del gobierno de Javier Milei, aplicada a través de la Secretaría de Energía de la Nación, que establece posibles cortes en el suministro de gas para las plantas fabriles y grandes usuarios comerciales con contratos, especialmente aquellos de carácter interrumpible.
De esta manera, la distribuidora Naturgy NOA está en condiciones desde este lunes de aplicar restricciones ante la previsión de condiciones climáticas extremas para los próximos días, y así garantizar el abastecimiento a los sectores prioritarios, como usuarios residenciales, hospitales y otros servicios esenciales.
La alarma resonó en el sector productivo, que durante toda la jornada mantuvo reuniones con operadores del mercado nacional con el objetivo de planificar el funcionamiento de las industrias sujeto a los volúmenes disponibles, precio de compra del fluido y evitar la paralización de las actividades. Entre las más afectadas se encuentran las agroindustrias azucarera y citrícola, ambas en plena zafra.
Por este motivo, se intimó a las empresas a poner en marcha sus previsiones operativas, recurrir a combustibles sustitutos y revisar sus instalaciones para mitigar el impacto de eventuales cortes generalizados, bajo la advertencia de duras penalizaciones económicas y suspensiones directas del servicio si generan desbalances en la red.
Esto ocurrió en medio de las negociaciones de las cámaras industriales con la Secretaría de Energía, a cargo de María Carmen Tettamanti, con la intermediación del gobierno de Osvaldo Jaldo, para garantizar el suministro y evitar cortes en plena campaña productiva 2026, ante la reducción del flujo de gas proveniente de Vaca Muerta debido a la falta de finalización de la Reversión del Gasoducto Norte.
Importación de gas
El sitio especializado EconoJournal consignó que el Gobierno nacional promovió la semana pasada subastas en el Mercado Electrónico del Gas (Megsa), en el marco de la reconfiguración del sistema energético argentino, con el objetivo de cubrir el incremento del consumo durante el invierno. En ese contexto, la administración libertaria logró colocar los cargamentos de gas natural licuado (GNL) importado.
El objetivo de esta operatoria es que las industrias comiencen a asumir principalmente el costo del gas importado para reducir los subsidios energéticos. De esa manera, también se aliviaría la carga sobre las distribuidoras.
Las adquisiciones concretadas días atrás por las empresas privadas hacen prever que no faltará gas físico durante junio en el mercado local, aunque aún se presenta la incógnita respecto del precio final que deberán pagar las industrias que no participaron en las subastas. En el último proceso intervinieron grandes industrias, como refinerías, siderúrgicas, petroquímicas, aceiteras, cementeras y cerealeras. También participaron distribuidoras de gas y generadoras de electricidad que obtuvieron millones de metros cúbicos (MMm3) de gas para el sexto mes del año.
Ahora, como alternativa, las industrias del NOA deben acordar con el operador un valor para el fluido que, según las previsiones, superaría los U$S20, muy por encima del precio local. Otra opción es adquirir gas de la cuenta Norte y de Bolivia -el arco productivo tucumano requiere 2,5 millones de m³ diarios para funcionar-.