Cartas de lectores: Desmond Morris (1928-2026)

Aclaración: la carta dedicada al etólogo británico Desmond Morris, publicada el 16 de mayo, fue enviada por mí al diario el 19 de abril. Al momento de redactarla, las fuentes biográficas consultadas aún lo mencionaban con vida, por lo que el texto hacía referencia a su prolongada y activa trayectoria intelectual en tiempo presente. Recién tiempo después tomé conocimiento de su fallecimiento en Irlanda. Su muerte ocurrió precisamente el día del envío de la colaboración, es decir, el 19 de abril de 2026.