Jaldo inauguró obras de pavimento y alumbrado en Cebil Redondo y anunció una nueva policlínica

El Gobernador estuvo acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo; los ministros Darío Monteros y Marcelo Nazur; las senadoras Sandra Mendoza y Beatriz Ávila; la diputada Gladys Medina; el comisionado comunal Gastón García Biagosch; el fiscal de Estado adjunto Raúl Ferrazano; el subsecretario de Salud Marcelo Montoya; el secretario de Grandes Comunas Marcelo Santillán; el titular de la DAU Armando Cortalezzi; el interventor del IPV Hugo Cabral; el presidente del IDEP Juan Casañas; el titular del IPLA Dante Loza; el secretario de Deportes Diego Erroz; legisladores provinciales, concejales, comisionados comunales y otras autoridades.