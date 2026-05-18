Jaldo inauguró obras de pavimento y alumbrado en Cebil Redondo y anunció una nueva policlínica

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró pavimento y luminarias LED en Cebil Redondo, Tucumán, anunciando además la construcción de una policlínica para fortalecer la salud local.
- Los trabajos incluyen mejoras en la ruta 315 y equipamiento vial. Se realizaron bajo un presupuesto equilibrado para atender el crecimiento de más de 30.000 habitantes.
- La iniciativa busca elevar la calidad de vida y seguridad de los vecinos. El anuncio de la policlínica ratifica la continuidad de la obra pública ante el contexto de ajuste nacional.
El gobernador Osvaldo Jaldo visitó esta tarde la comuna de Cebil Redondo, donde dejó inauguradas obras de pavimento articulado y dársenas sobre la ruta provincial 315, además de 12 cuadras de iluminación LED. Durante el acto, el mandatario destacó el crecimiento de la comuna y remarcó la necesidad de continuar ampliando la infraestructura y los servicios públicos.
“Hablar de Cebil Redondo es hablar de una comuna rural de más de 30.000 habitantes. Es una comuna muy importante que vino creciendo en cantidad de habitantes y, por lo tanto, había que venir dotándola de los servicios de infraestructura necesarios”, expresó Jaldo.
El Gobernador estuvo acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo; los ministros Darío Monteros y Marcelo Nazur; las senadoras Sandra Mendoza y Beatriz Ávila; la diputada Gladys Medina; el comisionado comunal Gastón García Biagosch; el fiscal de Estado adjunto Raúl Ferrazano; el subsecretario de Salud Marcelo Montoya; el secretario de Grandes Comunas Marcelo Santillán; el titular de la DAU Armando Cortalezzi; el interventor del IPV Hugo Cabral; el presidente del IDEP Juan Casañas; el titular del IPLA Dante Loza; el secretario de Deportes Diego Erroz; legisladores provinciales, concejales, comisionados comunales y otras autoridades.
Jaldo destacó el trabajo realizado por la gestión comunal en materia de infraestructura urbana y equipamiento. “Gastón, en estos dos años y medio, pavimentó casi 40 cuadras con alumbrado público, compró equipos viales, motoniveladoras y palas cargadoras para que ya queden en esta jurisdicción”, señaló.
En ese contexto, confirmó que próximamente comenzará la construcción de una nueva policlínica mediante un convenio entre la comuna y el Ministerio de Salud Pública. “Vamos a empezar a construir una policlínica nueva en un convenio de la comuna con el Gobierno de la Provincia y el Ministerio de Salud Pública”, afirmó.
El mandatario también resaltó las tareas de mantenimiento urbano y el impacto de las nuevas obras sobre la calidad de vida de los vecinos. “Hoy vinimos a acompañar e inaugurar estas 12 o 13 cuadras de calles adoquinadas. Mientras caminábamos con los vecinos, nos contaban que algunos ya habían perdido la esperanza de tener una calle pavimentada para sentarse en la vereda y que cuando llueva no haya barro o cuando no llueva no haya tierra”, sostuvo.
Además, remarcó que las obras también aportan mejoras en seguridad, salud y transitabilidad. “Este destacamento donde se instaló Infantería mejora la seguridad; con la policlínica vamos a mejorar la salud; y con esta infraestructura vamos a dar seguridad vial y mejorar la transitabilidad”, indicó.
Durante su discurso, Jaldo defendió la continuidad de la obra pública en Tucumán en medio del contexto económico nacional. “En tiempos difíciles, cuando se habla de recorte, de ajuste y de imposibilidad de hacer obras, habría que preguntarle a Gastón cómo hizo para construir casi 15 cuadras de adoquines, cómo hizo para ejecutar 40 cuadras de pavimento y cómo hizo para colocar alumbrado público”, manifestó.
En esa línea, agregó: “Se puede manejar un presupuesto equilibrado y administrar responsablemente diciendo que no se puede gastar más de lo que ingresa al Estado, pero hay que hacerlo con la gente adentro”.
El Gobernador también hizo referencia al escenario económico internacional y nacional. “En un mundo en guerra y en una Argentina con problemas económicos y financieros, reduciendo dos billones y medio el presupuesto de la noche a la mañana, nosotros en Tucumán seguimos inaugurando obras de infraestructura, de servicios y de equipamiento”, afirmó.
Y concluyó: “Claro que hay que tener equilibrio fiscal y no gastar más de lo que ingresa, pero hay que administrar responsablemente llevándole los mejores servicios para que la gente viva una mejor calidad de vida”.